Часть ВПЛ продолжит получать выплаты после 1 февраля

Министерство социальной политики разработало проект постановления, предусматривающий продление помощи определенным категориям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), для которых срок выплат истекает 1 февраля 2024 года.

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Об этом говорится на сайте Минсоцполитики.

Проект предлагает продолжить выплаты для внутренне перемещенных лиц пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые в силу объективных обстоятельств не могут трудоустроиться.

Основная идея состоит в том, чтобы объединить выплаты пособия с предоставлением важных социальных услуг, в частности, услуг по уходу за детьми, таких как "муниципальная няня".

Дополнительно этот подход должен стимулировать трудоспособных членов семей активно искать работу, используя грантовые программы для поддержки собственного бизнеса, прохождения переподготовки и т.д.

Проект также выдвигает идею существенного пересмотра возможностей назначения помощи малоимущим. Это направлено на то, чтобы семьи, оказавшиеся на грани бедности, могли более активно воспользоваться этой помощью.

Отмечено, что не все ВПЛ смогли интегрироваться в принимающие общины, а семьи с детьми и лицами с инвалидностью, проживающие в зоне активных или возможных боевых действий, имеют ограниченные возможности отдавать детей в садики. Также учитывается, что школы в этих регионах преимущественно работают в онлайн формате, ограничивая возможности трудоспособных членов семей найти работу.

Таким образом, предложенный механизм выплат сочетается с другими мерами поддержки семей, направленными на помощь им в восстановлении после перемещения и успешной интеграции в новые общины.

Ранее в Минреинтеграции пришли к выводу, что почти 180 тысяч внутренне перемещенных лиц получают деньги по ошибке. Там утверждают, что иногда граждане получают выплаты ВПЛ за умерших родственников. Также зафиксировали случаи, когда двое родителей (папа и мама) подали заявления на выплаты для одних и тех же детей.

заметим, в сентябре правительство приняло постановление №709 "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц", которая вносит изменения в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ. Нововведения предполагают, что для части переселенцев автоматически продолжат выплату денег, но для некоторых групп отменят.