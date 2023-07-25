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В Украине изменили формат предоставления помощи ВПЛ на проживание
Согласно правительственному постановлению №709 "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц", в Украине внесли изменения в подход к выплате денег в качестве помощи переселенцам на проживание.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Ранее деньги предоставлялись за каждый полный месяц независимо от даты обращения на каждое ВПЛ, сведения о которой включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.
Теперь выплаты будут осуществляться на семью в течение шести месяцев с возможностью продлить еще на один шестимесячный срок для социально уязвимых семей. Дополнительно ввели критерии и условия назначения выплат в соответствии с имущественным положением и сроком пребывания за границей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Если по тем или иным причинам ВПЛ перестанет получать помощь, то орган социальной защиты населения уведомит получателя выплат об этом.
За дополнительной информацией можно обратиться в органы социальной защиты населения или на Горячую линию Национальной социальной сервисной службы Украины: (044) 289 – 87 – 89.
Ранее правительство внесло изменения в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ. Нововведения предполагают, что для части переселенцев автоматически продолжат выплату денег, но для некоторых групп отменят.