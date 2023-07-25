В Украине изменили формат предоставления помощи ВПЛ на проживание

Согласно правительственному постановлению №709 "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц", в Украине внесли изменения в подход к выплате денег в качестве помощи переселенцам на проживание.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Ранее деньги предоставлялись за каждый полный месяц независимо от даты обращения на каждое ВПЛ, сведения о которой включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Теперь выплаты будут осуществляться на семью в течение шести месяцев с возможностью продлить еще на один шестимесячный срок для социально уязвимых семей. Дополнительно ввели критерии и условия назначения выплат в соответствии с имущественным положением и сроком пребывания за границей.

Если по тем или иным причинам ВПЛ перестанет получать помощь, то орган социальной защиты населения уведомит получателя выплат об этом.

За дополнительной информацией можно обратиться в органы социальной защиты населения или на Горячую линию Национальной социальной сервисной службы Украины: (044) 289 – 87 – 89.

Ранее правительство внесло изменения в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ. Нововведения предполагают, что для части переселенцев автоматически продолжат выплату денег, но для некоторых групп отменят.