Выплаты ВПЛ: при каких условиях могут быть проведены проверки места жительства

Количество выборочных проверок внутренних переселенцев по сравнению с прошлым годом снизилось почти в 12 раз. Проверки ВПЛ должны осуществляться только при подозрении на неправомерное получение помощи.

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Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

В ведомстве отмечают, что вопрос выборочных проверок ВПЛ относительно их фактического присутствия на заявленном месте остается актуальным. Минреинтеграция держит его под постоянным контролем.

В свою очередь, Минсоцполитики и Нацсоцслужба предоставили разъяснение территориальным органам социальных служб о необходимости предупреждать внутренних переселенцев относительно посещения их с целью проверки.

В частности, при проверке должностное лицо Нацсоцслужбы должно составить соответствующий акт. Также оно должно оставить сообщение о необходимости в течение 10 дней прибыть в орган социальной защиты населения для прохождения идентификации.

И только в случае неявки переселенцам могут отменить статус ВПЛ и прекратить предусмотренные для них выплаты.

"Мы не можем допустить никакой дискриминации внутренних переселенцев. Людей должны предупреждать. Они не обязаны 24/7 находиться дома, чтобы не потерять денежную помощь от государства, которая им очень необходима. Проверки должны осуществляться только при наличии подозрения относительно неправомерного получения помощи", – отметила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Напомним, что статус ВПЛ можно потерять при условии переезда за границу, возвращения на место постоянного проживания или если своевременно не сообщить об изменении фактического места жительства.

Норвежский совет по делам беженцев открыл в Украине регистрацию на получение денежной помощи для внутренне перемещенных лиц и людей, проживающих в районах, пострадавших в результате боевых действий. Сумма выплаты - 6660 грн. Регистрация продлится до 20 марта.