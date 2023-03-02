Стало известно, сколько оказавшихся в Киеве переселенцев планируют остаться в столице - результаты опроса

Почти треть оказавшихся в Киеве переселенцев (28%) однозначно связывают свои планы на будущее со столицей, почти столько же - 27% - "скорее связывают". Среди киевлян, однозначно остаться в городе, планируют 85% опрошенных.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" "Сравнительное исследование: настроения киевлян и переселенцев", проведенное 16-27 февраля.

Согласно исследованию, большая часть представителей обеих опрошенных групп не фиксируют сложности в отношениях. Так, 65% опрошенных киевлян отметили отсутствие напряжения в отношениях между переселенцами и киевлянами, и только около 20% отметили, что оно существует. Среди переселенцев об отсутствии напряжения в отношениях с местными заявили почти 80%, около 20% - о его наличии.

При этом киевляне достаточно положительно относятся к приехавшим в столицу соотечественникам. Так, 55% опрошенных киевлян положительно отнеслись бы к тому, если бы часть переселенцев остались жить и работать в городе, 35% – нейтрально, и только 8% – отрицательно.

Основной причиной выбора Киева для проживания среди переселенцев было наличие родственников и близких друзей (45%), возможность найти работу (26%) и безопасность города в условиях войны (22%). Еще 8-9% отметили, что им нравится Киев и здесь есть много возможностей, чтобы начать новую жизнь, 5% - что здесь есть свободные места для временного проживания. Для 4% было безразлично, куда уезжать, еще для 2% – это было решение организации, ответственной за переселение.

Часть из переселенцев в Киеве, а именно 17%, отмечают, что их жилье, где они жили до войны, разрушено и непригодно к жизни, у 24% оно частично повреждено, у 2% жилье было разрушено, но уже восстановлено, а у 35 % – без изменений. В то же время 21% сказали, что не располагают информацией о состоянии своего жилья.

Сейчас две трети переселенцев арендуют квартиру в Киеве, еще четверть – живут в доме родственников, друзей, знакомых. В центрах для беженцев, гостиницах, хостелах проживают 6-7%, в собственном доме – 2%, в жилище других местных жителей – 1%.

Отметим, и киевляне и переселенцы высоко оценили комфортность столицы Украины для проживания – так считают около 90% опрошенных. Противоположное мнение имеют 9% киевлян и 6% переселенцев.

Три четверти и киевлян и переселенцев работали до начала войны. Сейчас среди киевлян 60% работают в обычном режиме, 6% – удаленно, 7% – по сокращенному графику, 7% – на новой работе. Потеряли работу – почти 20% киевлян.

Среди ВПЛ только 21% работают в обычном режиме, 12% - удаленно, 4% - по сокращенному графику, 17% - на новой работе. Не работают 45% переселенцев, живущих в Киеве.

Среди потерявших работу киевлян около 40% собираются трудоустраиваться в ближайшее время в Киеве. Среди переселенцев таковых более 60%.

При этом за время войны более 60% опрошенных киевлян отметили ухудшение экономического положения своей семьи. У 30% оно не изменилось, у 4% - улучшилось. Экономическая ситуация среди ВПЛ несколько хуже: около 80% отметили ухудшение, у 14% - она не изменилась, у 5% - улучшилась.

По данным исследования, 44% киевлян выезжали из Киева в феврале-марте 2022 сразу после начала войны. Из них более половины выехали в другую область Украины, треть – в другой населенный пункт Киевщины, каждый десятый – за границу. Основная аудитория выезжающих - молодежь, женщины и более обеспеченные.

Опрос проводился среди жителей Киева и приехавших в столицу переселенцев от 18 лет и старше. Выборка (800 респондентов – жители города Киева, 800 – переселенцы) репрезентативна по возрасту и полу. Опрос проводился методом личного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности не более 3,5%.

Источник фото: Depositphotos