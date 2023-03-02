Стало відомо, скільки переселенців, які опинилися у Києві, планують залишитися у столиці - результати опитування

Майже третина переселенців (28%), які опинилися у Києві, однозначно пов’язують свої плани на майбутнє зі столицею, майже стільки ж - 27% - "скоріше пов'язують". Серед киян однозначно залишитися у місті планують 85% опитаних.

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Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" "Порівняльне дослідження: настрої киян та переселенців", проведене 16-27 лютого.

Згідно з дослідженням, більша частина представників обох опитаних груп не фіксують складнощів у відносинах. Так, 65% опитаних киян відзначили відсутність напруги у відносинах між переселенцями та киянами, і лише близько 20% зазначили, що вона існує. Серед переселенців про відсутність напруги у відносинах із місцевими зазначили майже 80%, близько 20% - про її наявність.

При цьому кияни досить позитивно ставляться до співвітчизників, які приїхали у столицю. Так, 55% опитаних киян позитивно поставилися б до того, якби частина переселенців залишилися жити і працювати в місті, 35% - нейтрально, і тільки 8% - негативно.

Основною причиною вибору Києва для проживання серед переселенців була наявність родичів і близьких друзів (45%), можливість знайти роботу (26%) та безпечність міста в умовах війни (22%). Ще 8-9% зазначили, що їм подобається Київ і тут є багато можливостей, щоб почати нове життя, 5% - що тут наявні вільні місця для тимчасового проживання. Для 4% було байдуже, куди виїжджати, ще для 2% - це було рішення організації, відповідальної за переселення.

Частина із переселенців в Києві, а саме 17%, зазначають, що їхнє житло, де вони жили до війни, зруйноване і непридатне до життя, у 24% воно частково пошкоджене, у 2% житло було зруйноване, але вже відновлене, а у 35% - без змін. Водночас 21% сказали, що не мають інформації щодо стану свого житла.

Зараз дві третини переселенців орендують квартиру у Києві, ще чверть – живуть у помешканні родичів, друзів, знайомих. У центрах для біженців, готелях, хостелах проживають 6-7%, у власному помешканні – 2%, у помешканні інших місцевих жителів – 1%.

Зазначимо, і кияни і переселенці високо оцінили комфортність столиці України для проживання - так важають близько 90% опитаних. Протилежну думку мають 9% киян і 6% переселенців.

Три чверті і киян, і переселенців працювали до початку війни. Наразі серед киян 60% працюють у звичайному режимі, 6% - віддалено, 7% - за скороченим графіком, 7% - на новій роботі. Втратили роботу - майже 20% киян.

Серед ВПО тільки 21% працюють у звичайному режимі, 12% - віддалено, 4% - за скороченим графіком, 17% - на новій роботі. Не працюють наразі 45% переселенців, які живуть у Києві.

Серед киян, які втратили роботу, близько 40% збираються працевлаштовуватися найближчим часом у Києві. Серед переселенців таких понад 60%.

При цьому, за час війни понад 60% опитаних киян відзначили погіршення економічного становища своєї родини. У 30% воно не змінилося, у 4% - покращилося. Економічна ситуація серед ВПО дещо гірша: близько 80% відзначили погіршення, у 14% - вона не змінилася, у 5% - покращилася.

За даними дослідження, 44% киян виїжджали з Києва у лютому-березні 2022 року одразу після початку війни. З них понад половина виїхали в іншу область України, третина - в інший населений пункт Київщини, кожен десятий - за кордон. Основна аудиторія тих, хто виїжджав, - молодь, жінки та більш забезпечені.

Опитування проводилося серед мешканців Києва та переселенців, які приїхали до столиці, від 18 років і старше. Вибірка (800 респондентів - жителі міста Києва, 800 - переселенці) репрезентативна за віком і статтю. Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю (face-to-face). Похибка репрезентативності не більше ніж 3,5%.

Джерело фото: Depositphotos