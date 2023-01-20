Київ очолив рейтинг українських міст за кількістю перейменованих топонімів

У столиці перейменували 237 топонімів: назв вулиць, провулків, районів, бульварів, парків, скверів, площ, озер та навіть теплоходів, які були пов'язані з державою-агресором РФ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що організація "Transparency International Ukraine" в межах програми "Transparent cities/Прозорі міста" дослідила процес дерусифікації та декомунізації в Україні.

Результати дослідження свідчать про те, що процес дерусифікації та декомунізації в українських містах рухається досить активно. Місцева влада та мешканці усвідомили необхідність відмови від використання назв міських об'єктів, пов’язаних з державою-агресором.

За результатами дослідження Київ став лідером серед українських міст за кількістю перейменованих топонімів за останній рік.

До п'ятірки лідерів також потрапили Вінниця, Кривий Ріг, Кам'янське та Суми.

Загалом 33 українські міста перейменували за військовий рік понад 2213 топонімів.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, протягом останнього року депутатський корпус Київради спільно з експертною групою та громадськістю системно працювали над питанням перейменування вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.

"У столиці вже перейменовано 237 міських об’єктів, і цей показник є найбільшим в Україні за останній рік. Ми відмовились від російських назв столичної топоніміки. Натомість вшановуємо та увіковічуємо події української історії та наших героїв. У результаті на карті міста з’явились вулиці, провулки, бульвари, проспекти та площі, назви яких мають імена тих людей, які точно боролись за Україну і відстоювали права та свободи нашого народу. Крім цього, процес дерусифікації та декомунізації сприяє зменшенню інформаційного та культурологічного впливу московського наративу на світогляд киян", – наголосив Бондаренко.

Він додав, що невдовзі у столиці ще буде перейменовано станції метро, а також понад 30 міським об’єктам будуть повернені історичні назви.

Зазначимо, кияни віддали понад 100 тисяч електронних голосів за зміну назв семи міських об’єктів, зокрема перейменування станції метро "Дружби народів" на честь історичної назви відповідної місцевості – "Звіринецька", а площі Льва Толстого з однойменною станцією метро - на площу Українських Героїв.

Нагадаємо, що через велику кількість перейменувань влада Києва нещодавно видала брошуру, де зібрано усі нові назви топонімів.