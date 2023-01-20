Киев возглавил рейтинг украинских городов по количеству переименованных топонимов

В столице переименовали 237 топонимов: названий улиц, переулков, районов, бульваров, парков, скверов, площадей, озер и даже теплоходов, связанных с государством-агрессором РФ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что организация Transparency International Ukraine в рамках программы Transparent cities/Прозрачные города исследовала процесс дерусификации и декоммунизации в Украине.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что процесс дерусификации и декоммунизации в украинских городах идет достаточно активно. Местные власти и жители осознали необходимость отказа от использования названий городских объектов, связанных с государством-агрессором.

По результатам исследования Киев стал лидером среди украинских городов по количеству переименованных топонимов за последний год.

В пятерку лидеров также попали Винница, Кривой Рог, Каменское и Сумы.

Всего 33 украинских города переименовали за военный год более 2213 топонимов.

Как отметил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, в течение последнего года депутатский корпус Киевсовета совместно с экспертной группой и общественностью системно работали над вопросом переименования улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами.

"В столице уже переименовано 237 городских объектов, и этот показатель является самым большим в Украине за последний год. Мы отказались от российских названий столичной топонимики. В то же время чествуем и увековечиваем события украинской истории и наших героев. В результате на карте города появились улицы, переулки, бульвары, проспекты и площади, названия которых имеют имена людей, которые точно боролись за Украину и отстаивали права и свободы нашего народа. Кроме этого, процесс дерусификации и декоммунизации способствует уменьшению информационного и культурологического влияния московского нарратива на мировоззрение киевлян" - подчеркнул Бондаренко.

Он добавил, что вскоре в столице еще будут переименованы станции метро, а также более 30 городским объектам будут возвращены исторические названия.

Отметим, киевляне отдали более 100 тысяч электронных голосов за смену названий семи городских объектов, в частности переименование станции метро "Дружбы народов" в честь исторического названия соответствующей местности - "Зверинецкая", а площади Льва Толстого с одноименной станцией метро - на площадь Украинских Героев.

Напомним, что из-за большого количества переименований власти Киева недавно издали брошюру, где собраны все новые названия топонимов.