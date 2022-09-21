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В Днепре появилась улица Степана Бандеры
В Днепре переименовали улицу Шмидта на улицу Степана Бандеры.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
"Одна из центральных улиц Днепра, улица Шмидта, стала сегодня улицей Степана Бандеры. Теперь уже навсегда", – отметил Филатов.
Он напомнил, что еще в свою первую каденцию обещал увековечить в Днепре память Бандеры.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Не будем спорить в комментариях о целесообразности этого переименования. Скажу только одно. Перечитайте 100 раз лозунг украинских националистов: «Воля народам! Воля человеку!». Перечитайте и осознайте. Наверное, за всю историю человечества ни разу смысл существования свободных людей не был сформулирован так коротко и емко", - отметил мэр Днепра.
Свое сообщение Филатов намеренно написал на русском языке, чтобы у "всех произошел разрыв шаблона, особенно у тех, кто сидит на болотах и воет от бессилия, злобы и непонимания, почему русскоязычный, в основном Днепр, стал форпостом независимости Украины".
Отметим, улица Шмидта - одна из центральных улиц Днепра, называется с 1934 года, до этого называлась Гимнастическая.
Петр Шмидт – один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года, известный также как лейтенант Шмидт.
Напомним, в конце августа Киевсовет переименовал 95 киевских улиц, площадей и переулков .
А 8 сентября в Киеве в рамках процесса дерусификации переименовано еще около 40 улиц, переулков и площадей. В столице появились улицы Романа Ратушного и Князей Острожских.