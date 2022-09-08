Дерусифікація триває: у Києві перейменували майже 40 вулиць, провулків та площ

У Києві в межах процесу дерусифікації перейменовано ще майже 40 вулиць, провулків та площ. У столиці з’явилися вулиці Романа Ратушного та Князів Острозьких.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного. Молодого киянина, громадського активіста, героя-захисника України, який загинув на сході нашої держави у червні цього року", - зазначив Кличко.

За його словами, сьогоднішнім рішенням Київрада увічнила ім‘я Романа Ратушного та його справу захисту зелених зон Києва.

Кличко також повідомив, що крім Волгоградської сьогодні перейменували ще близько 40 вулиць, провулків і площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Зокрема, перейменували вулицю Московську у центрі міста на вулицю Князів Острозьких.

"Тож процес дерусифікації триває!" - додав міський голова Києва.

Перелік вулиць, площ, провулків, які були сьогодні перейменовані:

Деснянський район:

вулиця Пожарського – вулиця Мелетія Смотрицького;

вулиця Петра Запорожця – вулиця Інтернаціонального Легіону;

вулиця Кузбаська – вулиця Латвійська;

площа Волгоградська – площа Конотопської битви;

вулиця Попудренка – вулиця Гетьмана Павла Полуботка;

вулиця Мурманська – вулиця Академіка Кухаря.

Шевченківський район:

вулиця Грозненська – вулиця Ічкерська;

провулок Бабушкіна – провулок Сеньківський.

Дарницький район:

вулиця Декабристів – вулиця Братства тарасівців;

вулиця Лермонтова – вулиця Вітовецька;

провулок Лермонтова 1-ий – провулок Вітовецький;

провулок Лермонтова 2-ий – провулок Баштанський;

провулок Лермонтова 3-ий – провулок Козаровицький;

провулок Лермонтова 4-ий – провулок Болградський;

провулок Лермонтова 5-ий – провулок Александрійський;

провулок Терешкової Валентини 2 – провулок Христини Алчевської;

вулиця Сормовська – вулиця Ісмаїла Гаспринського;

вулиця Костянтина Заслонова – вулиця Амет-Хана Султана.

Оболонський район:

проспект Мінський – проспект Литовський;

проспект Героїв Сталінграда – проспект Володимира Івасюка.

Святошинський район:

вулиця Маршака – вулиця Йосипа Маршака;

провулок Маршака – провулок Комерційний;

провулок Маршака 2-ий – провулок Сім’ї Тарасевичів;

провулок Маршака 3-ий – провулок Ювелірний;

вулиця Семашка – вулиця Мирослава Поповича;

вулиця Академіка Кржижановського – вулиця Омеляна Пріцака.

Подільський район:

провулок Бурденка – провулок Могилів-Подільський;

вулиця Олександра Бестужева – вулиця Гамаліївська.

Солом’янський район:

вулиця Ватутіна – вулиця Територіальної оборони;

вулиця Федосєєва – вулиця Архітектора Вишневського;

провулок Донський – провулок Караїмський;

вулиця Новомічурінська – вулиця Князів Ґедиміновичів;

вулиця Волгоградська – вулиця Романа Ратушного;

провулок Радищева – провулок Юрія Матущака;

вулиця Радгосп «Совки» – вулиця Пронівська;

вулиця Іскрівська – вулиця Джохара Дудаєва.

Голосіївський район:

вулиця Цілинна – вулиця Португальська;

провулок П’ятигорський – провулок Альпійський;

провулок Генерала Доватова – провулок Дубовий;

провулок Майкопський – провулок Старобільський;

вулиця Іртишська – вулиця Тетерівська;

вулиця Кайсарова – вулиця Холодноярська.

Печерський район:

вулиця Московська – вулиця Князів Острозьких;

площі Героїв Великої Вітчизняної війни повернуто історичну назву – Наводницька.

Нагадаємо, наприкінці серпня, Київрада перейменувала 95 київських вулиць, площ та провулків.