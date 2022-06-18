У Києві попрощалися з загиблим активістом та військовим Романом Ратушним

В суботу, 18 червня, в столиці Україні пройшла церемонія прощання із загиблим громадським активістом та українським військовим Романом Ратушним. Сотні людей прийшли на Майдан Незалежності, щоб провести Романа в останню путь.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Церемонія розпочалася із заупокійної служби у Михайлівському соборі. Звідти люди рушили до Майдану Незалежності, де змогли попрощатися з активістом. Романа Ратушного поховають на Байковому кладовищі поруч з іншими видатними українцями.

Сотні людей прийшли попрощатися із Романом Ратушним на Майдан Незалежності. Фото: Delo.ua/Максим Беркаль Сотні людей прийшли попрощатися із Романом Ратушним на Майдан Незалежності. Фото: Delo.ua/Максим Беркаль Сотні людей прийшли попрощатися із Романом Ратушним на Майдан Незалежності. Фото: Delo.ua/Максим Беркаль

Після повномасштабного вторгнення російської армії активіст відразу став на захист Батьківщини. Він брав участь в боях під Києвом. Після звільнення Київської області Роман у складі 93 ОМБР "Холодний яр" звільняв Тростянець.

Кличко пообіцяв залишити Протасів Яр зеленою зоною. Фото: Facebook мера Києва

Військовий загинув 9 червня в бою під Ізюмом, 5 липня йому виповнилось би 25 років.

У 2013 році Роман брав участь Революції Гідності та постраждав від агресії "Беркута". У 2018 році він очолив ініціативу "Захистимо Протасів Яр". Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв залишити Протасів Яр зеленою зоною. Про це він заявив під час прощання із загиблим активістом Романом Ратушним.

У листопаді 2019 року Роман Ратушний заявив про погрози з боку забудовника та сказав, що змушений ховатися. Із цією заявою він звернувся до президента та генерального прокурора, однак кримінальну справу так і не відкрили.