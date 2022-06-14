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У бою під Ізюмом загинув активіст Роман Ратушний
На фронті загинув активіст, голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр" та військовослужбовець Роман Ратушний. Він служив у розвідці 2-го мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
Про це повідомляє громадська організація, яку очолював Роман, "Захистимо Протасів Яр".
"Важкі дні. Підтвердилася страшна новина. 9 червня у бою під Ізюмом загинув лідер нашої громади, голова ГО "Захистимо Протасів Яр" та розвідник 93 омбр "Холодний Яр" Роман Ратушний", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Роман завжди був першим у будь-якому бою і ніколи не виявляв страху.Підписуйтеся на наш YouTube канал
З першого дня повномасштабного вторгнення Роман приєднався до захисту України. Спочатку брав участь у боях під Києвом, а потім у складі 93-ї бригади звільняв Тростянець, воював у Сумській області та під Ізюмом.
"Так трапилося, що в його останньому бою він був у розвіддозорі у складі бойової групи та загинув під час виконання бойового завдання", - йдеться у повідомленні.
Поки невідомо, коли пройде похорон. Про це повідомлять пізніше.
Роман Ратушний був одним із студентів, якого силовики побили на Майдані у 2013 році. Згодом очолив ініціативу "Захистимо Протасів Яр". Вона націлена проти забудови у зеленій зоні столиці — там будував три багатоповерхівки дніпровський забудовник «Дайтону груп». Цю компанію пов'язують із колишнім чиновником Дніпра Геннадієм Корбаном.
У листопаді 2019 року Роман Ратушний заявив про погрози з боку забудовника та сказав, що змушений ховатися. Із цією заявою він звернувся до президента та генерального прокурора.
Минулого року йому вручили підозру за участь у протесті під Офісом президента 20 березня з вимогою звільнити засудженого Сергія Стерненка. Тоді учасники мітингу кидали у будівлю фаєри, підпалили табличку "Президент України" та розбили скло однієї двері будівлі ВП.
5 липня Романові мало виповнитися 25 років.