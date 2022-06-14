В бою под Изюмом погиб активист Роман Ратушный

На фронте погиб активист, глава общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" и военнослужащий Роман Ратушный. Он служил в разведке 2-го мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

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Об этом сообщает общественная организация, которую возглавлял Роман, "Защитим Протасов Яр".

"Трудные дни. Подтвердилась страшная новость. 9 июня в бою под Изюмом погиб лидер нашей общины, глава ОО "Защитим Протасов Яр" и разведчик 93 омбр "Холодный Яр" Роман Ратушный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Роман всегда был первым в любом бою и никогда не проявлял страха.

С первого дня полномасштабного вторжения Роман присоединился к защите Украины. Сначала участвовал в боях под Киевом, а затем в составе 93-й бригады освобождал Тростянец, воевал в Сумской области и под Изюмом.

"Так случилось, что в его последнем бою он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевого задания", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, когда пройдут похороны. Об этом сообщат позже.

Роман Ратушный был одним из студентов, которого силовики избили на Майдане в 2013 году. Впоследствии возглавил инициативу "Защитим Протасов Яр". Она нацелена против застройки в зеленой зоне столицы — там строил три многоэтажки днепровский застройщик «Дайтона групп». Эту компанию связывают с бывшим чиновником Днепра Геннадием Корбаном.

В ноябре 2019 года Роман Ратушный заявил об угрозах со стороны застройщика и сказал, что вынужден скрываться. С этим заявлением он обратился к президенту и генеральному прокурору.

В прошлом году ему вручили подозрение за участие в протесте под Офисом президента 20 марта с требованием освободить осужденного Сергея Стерненко. Тогда участники митинга бросали в здание файеры, подожгли табличку "Президент Украины" и разбили стекло одной двери здания ОП.

5 июля Роману должно было исполниться 25 лет.