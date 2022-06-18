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В Киеве простились с погибшим активистом и военным Романом Ратушным

В Киеве простились с погибшим активистом и военным Романом Ратушным
Ратушного похоронят на Байковом кладбище. Фото: Delo.ua/Максим Беркаль

В субботу, 18 июня, в столице Украины прошла церемония прощания с погибшим общественным активистом и украинским военным Романом Ратушным. Сотни людей пришли на Майдан Незалежності, чтобы провести Романа в последний путь.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Церемония началась с заупокойной службы в Михайловском соборе. Оттуда люди двинулись к Майдану Незалежності, где смогли проститься с активистом. Романа Ратушного похоронят на Байковом кладбище рядом с другими выдающимися украинцами.

Фото 2 — В Киеве простились с погибшим активистом и военным Романом Ратушным
Сотни людей пришли попрощаться с Романом Ратушным на Майдан Незалежності. Фото: Delo.ua/Максим Беркаль
Фото 3 — В Киеве простились с погибшим активистом и военным Романом Ратушным
Сотни людей пришли попрощаться с Романом Ратушным на Майдан Незалежності. Фото: Delo.ua/Максим Беркаль
Фото 4 — В Киеве простились с погибшим активистом и военным Романом Ратушным
Сотни людей пришли попрощаться с Романом Ратушным на Майдан Незалежності. Фото: Delo.ua/Максим Беркаль

После полномасштабного вторжения российской армии активист сразу встал на защиту Родины. Он участвовал в боях под Киевом. После освобождения Киевской области Роман в составе 93 ОМБР "Холодный овраг" освобождал Тростянец.

Фото 5 — В Киеве простились с погибшим активистом и военным Романом Ратушным
Кличко пообещал оставить Протасов Яр зеленой зоной. Фото: Facebook мэра Киева

Военный погиб 9 июня в бою под Изюмом, 5 июля ему исполнилось бы 25 лет.

В 2013 году Роман участвовал в Революции Достоинства и пострадал от агрессии "Беркута". В 2018 году он возглавил инициативу "Защитим Протасов Яр". Мэр Киева Виталий Кличко пообещал оставить Протасов Яр зеленой зоной. Об этом он заявил во время прощания с погибшим активистом Романом Ратушным.

В ноябре 2019 Роман Ратушный заявил об угрозах со стороны застройщика и сказал, что вынужден прятаться. С этим заявлением он обратился к президенту и генеральному прокурору, однако уголовное дело так и не было возбуждено.

Автор:
Вита Молодан