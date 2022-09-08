Дерусификация продолжается: в Киеве переименовали около 40 улиц, переулков и площадей

В Киеве в рамках процесса дерусификации переименовано еще около 40 улиц, переулков и площадей. В столице появились улицы Романа Ратушного и Князей Острожских.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в Соломенском районе на улицу имени Романа Ратушного. Молодого киевлянина, общественного активиста, героя-защитника Украины, погибшего на востоке нашего государства в июне этого года", - отметил Кличко.

По его словам, сегодняшним решением Киевсовет увековечил имя Романа Ратушного и его дело защиты зеленых зон Киева.

Кличко также сообщил, что кроме Волгоградской сегодня переименовали еще около 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

В частности, переименовали улицу Московскую в центре города на улицу Князей Острожских.

"Так что процесс дерусификации продолжается!" – добавил городской голова Киева.

Список улиц, площадей, переулков, которые были сегодня переименованы:

Деснянский район:

улица Пожарского – улица Мелетия Смотрицкого;

улица Петра Запорожца – улица Интернационального Легиона;

улица Кузбасская – улица Латвийская;

площадь Волгоградская – площадь Конотопской битвы;

улица Попудренко – улица Гетьмана Павла Полуботка;

улица Мурманская – улица Академика Повара.

Шевченковский район:

улица Грозненская – улица Ичкерская;

переулок Бабушкина – переулок Сеньковский.

Дарницкий район:

улица Декабристов – улица Братства тарасовцев;

улица Лермонтова – улица Витовецкая;

переулок Лермонтова 1-й – переулок Витовецкий;

переулок Лермонтова 2-й – переулок Баштанский;

переулок Лермонтова 3-й – переулок Козаровицкий;

переулок Лермонтова 4-й – переулок Болградский;

переулок Лермонтова 5-й – Александрийский переулок;

переулок Терешковой Валентины 2 – переулок Кристины Алчевской;

улица Сормовская – улица Исмаила Гаспринского;

улица Константина Заслонова – улица Амет-Хана Султана.

Оболонский район:

проспект Минский – проспект Литовский;

проспект Героев Сталинграда – проспект Владимира Ивасюка.

Святошинский район:

улица Маршака – улица Иосифа Маршака;

переулок Маршака – переулок Коммерческий;

переулок Маршака 2-й – переулок Семьи Тарасевичей;

переулок Маршака 3-й – переулок Ювелирный;

улица Семашко – улица Мирослава Поповича;

улица Академика Кржижановского – улица Емельяна Прицака.

Подольский район:

переулок Бурденко – переулок Могилев-Подольский;

улица Александра Бестужева – улица Гамалеевская.

Соломенский район:

улица Ватутина – улица Территориальной обороны;

улица Федосеева – улица Архитектора Вишневского;

переулок Донской – переулок Караимский;

улица Новомичуринская – улица Князей Гедиминовичей;

улица Волгоградская – улица Романа Ратушного;

переулок Радищева – переулок Юрия Матущака;

улица Совхоз «Совки» – улица Проновская;

улица Искровская – улица Джохара Дудаева.

Голосеевский район:

улица Целинная – улица Португальская;

переулок Пятигорский – переулок Альпийский;

переулок Генерала Доватова – переулок Дубовый;

переулок Майкопский – переулок Старобельский;

улица Иртышская – улица Тетеревская;

улица Кайсарова – улица Холодноярская.

Печерский район:

улица Московская – улица Князей Острожских;

площади Героев Великой Отечественной войны возвращено историческое название – Наводницкая.

Напомним, в конце августа Киевсовет переименовал 95 киевских улиц, площадей и переулков .