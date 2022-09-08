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Общество
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Дерусификация продолжается: в Киеве переименовали около 40 улиц, переулков и площадей

Дерусификация продолжается: в Киеве переименовали около 40 улиц, переулков и площадей

В Киеве в рамках процесса дерусификации переименовано еще около 40 улиц, переулков и площадей. В столице появились улицы Романа Ратушного и Князей Острожских.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в Соломенском районе на улицу имени Романа Ратушного. Молодого киевлянина, общественного активиста, героя-защитника Украины, погибшего на востоке нашего государства в июне этого года", - отметил Кличко.

По его словам, сегодняшним решением Киевсовет увековечил имя Романа Ратушного и его дело защиты зеленых зон Киева.

Кличко также сообщил, что кроме Волгоградской сегодня переименовали еще около 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

В частности, переименовали улицу Московскую в центре города на улицу Князей Острожских.

"Так что процесс дерусификации продолжается!" – добавил городской голова Киева.

Список улиц, площадей, переулков, которые были сегодня переименованы:

Деснянский район:

  • улица Пожарского – улица Мелетия Смотрицкого;
  • улица Петра Запорожца – улица Интернационального Легиона;
  • улица Кузбасская – улица Латвийская;
  • площадь Волгоградская – площадь Конотопской битвы;
  • улица Попудренко – улица Гетьмана Павла Полуботка;
  • улица Мурманская – улица Академика Повара.

Шевченковский район:

  • улица Грозненская – улица Ичкерская;
  • переулок Бабушкина – переулок Сеньковский.

Дарницкий район:

  • улица Декабристов – улица Братства тарасовцев;
  • улица Лермонтова – улица Витовецкая;
  • переулок Лермонтова 1-й – переулок Витовецкий;
  • переулок Лермонтова 2-й – переулок Баштанский;
  • переулок Лермонтова 3-й – переулок Козаровицкий;
  • переулок Лермонтова 4-й – переулок Болградский;
  • переулок Лермонтова 5-й – Александрийский переулок;
  • переулок Терешковой Валентины 2 – переулок Кристины Алчевской;
  • улица Сормовская – улица Исмаила Гаспринского;
  • улица Константина Заслонова – улица Амет-Хана Султана.

Оболонский район:

  • проспект Минский – проспект Литовский;
  • проспект Героев Сталинграда – проспект Владимира Ивасюка.

Святошинский район:

  • улица Маршака – улица Иосифа Маршака;
  • переулок Маршака – переулок Коммерческий;
  • переулок Маршака 2-й – переулок Семьи Тарасевичей;
  • переулок Маршака 3-й – переулок Ювелирный;
  • улица Семашко – улица Мирослава Поповича;
  • улица Академика Кржижановского – улица Емельяна Прицака.

Подольский район:

  • переулок Бурденко – переулок Могилев-Подольский;
  • улица Александра Бестужева – улица Гамалеевская.

Соломенский район:

  • улица Ватутина – улица Территориальной обороны;
  • улица Федосеева – улица Архитектора Вишневского;
  • переулок Донской – переулок Караимский;
  • улица Новомичуринская – улица Князей Гедиминовичей;
  • улица Волгоградская – улица Романа Ратушного;
  • переулок Радищева – переулок Юрия Матущака;
  • улица Совхоз «Совки» – улица Проновская;
  • улица Искровская – улица Джохара Дудаева.

Голосеевский район:

  • улица Целинная – улица Португальская;
  • переулок Пятигорский – переулок Альпийский;
  • переулок Генерала Доватова – переулок Дубовый;
  • переулок Майкопский – переулок Старобельский;
  • улица Иртышская – улица Тетеревская;
  • улица Кайсарова – улица Холодноярская.

Печерский район:

  • улица Московская – улица Князей Острожских;
  • площади Героев Великой Отечественной войны возвращено историческое название – Наводницкая.

Напомним, в конце августа Киевсовет переименовал 95 киевских улиц, площадей и переулков .

Автор:
Светлана Манько