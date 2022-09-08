- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Дерусификация продолжается: в Киеве переименовали около 40 улиц, переулков и площадей
В Киеве в рамках процесса дерусификации переименовано еще около 40 улиц, переулков и площадей. В столице появились улицы Романа Ратушного и Князей Острожских.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в Соломенском районе на улицу имени Романа Ратушного. Молодого киевлянина, общественного активиста, героя-защитника Украины, погибшего на востоке нашего государства в июне этого года", - отметил Кличко.
По его словам, сегодняшним решением Киевсовет увековечил имя Романа Ратушного и его дело защиты зеленых зон Киева.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кличко также сообщил, что кроме Волгоградской сегодня переименовали еще около 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
В частности, переименовали улицу Московскую в центре города на улицу Князей Острожских.
"Так что процесс дерусификации продолжается!" – добавил городской голова Киева.
Список улиц, площадей, переулков, которые были сегодня переименованы:
Деснянский район:
- улица Пожарского – улица Мелетия Смотрицкого;
- улица Петра Запорожца – улица Интернационального Легиона;
- улица Кузбасская – улица Латвийская;
- площадь Волгоградская – площадь Конотопской битвы;
- улица Попудренко – улица Гетьмана Павла Полуботка;
- улица Мурманская – улица Академика Повара.
Шевченковский район:
- улица Грозненская – улица Ичкерская;
- переулок Бабушкина – переулок Сеньковский.
Дарницкий район:
- улица Декабристов – улица Братства тарасовцев;
- улица Лермонтова – улица Витовецкая;
- переулок Лермонтова 1-й – переулок Витовецкий;
- переулок Лермонтова 2-й – переулок Баштанский;
- переулок Лермонтова 3-й – переулок Козаровицкий;
- переулок Лермонтова 4-й – переулок Болградский;
- переулок Лермонтова 5-й – Александрийский переулок;
- переулок Терешковой Валентины 2 – переулок Кристины Алчевской;
- улица Сормовская – улица Исмаила Гаспринского;
- улица Константина Заслонова – улица Амет-Хана Султана.
Оболонский район:
- проспект Минский – проспект Литовский;
- проспект Героев Сталинграда – проспект Владимира Ивасюка.
Святошинский район:
- улица Маршака – улица Иосифа Маршака;
- переулок Маршака – переулок Коммерческий;
- переулок Маршака 2-й – переулок Семьи Тарасевичей;
- переулок Маршака 3-й – переулок Ювелирный;
- улица Семашко – улица Мирослава Поповича;
- улица Академика Кржижановского – улица Емельяна Прицака.
Подольский район:
- переулок Бурденко – переулок Могилев-Подольский;
- улица Александра Бестужева – улица Гамалеевская.
Соломенский район:
- улица Ватутина – улица Территориальной обороны;
- улица Федосеева – улица Архитектора Вишневского;
- переулок Донской – переулок Караимский;
- улица Новомичуринская – улица Князей Гедиминовичей;
- улица Волгоградская – улица Романа Ратушного;
- переулок Радищева – переулок Юрия Матущака;
- улица Совхоз «Совки» – улица Проновская;
- улица Искровская – улица Джохара Дудаева.
Голосеевский район:
- улица Целинная – улица Португальская;
- переулок Пятигорский – переулок Альпийский;
- переулок Генерала Доватова – переулок Дубовый;
- переулок Майкопский – переулок Старобельский;
- улица Иртышская – улица Тетеревская;
- улица Кайсарова – улица Холодноярская.
Печерский район:
- улица Московская – улица Князей Острожских;
- площади Героев Великой Отечественной войны возвращено историческое название – Наводницкая.
Напомним, в конце августа Киевсовет переименовал 95 киевских улиц, площадей и переулков .