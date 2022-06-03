В Одессе переименовали Русский театр

Одесский областной совет на сессии 3 июня, проведенной в онлайн-режиме, проголосовал за переименование Одесского областного академического русского драматического театра, лишив его название прилагательного "русский".

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Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на заместителя председателя совета Александра Урбанского, в начале сессии присутствовало 63 депутата, и они поддержали это решение единогласно.

Депутат добавил, что табличку со старым названием с театра можно снимать сразу после принятия решения, однако документальные изменения произойдут не сразу: нужно будет изменить все печати и внести соответствующие сведения в Государственный реестр недвижимого имущества.

Отметим, что еще 2 марта на сайте самого театра появилось обращение от имени коллектива, который попросил областной совет "в это трудное для страны время" изменить его название на "Одесский областной академический драматический театр". Опубликовано оно было только на украинском языке, в отличие от довоенных новостей, публиковавшихся на русском и украинском языках.

Также было заявлено, что безотносительно решения облсовета "до решению вопроса в юридической плоскости" коллектив театра будет де-факто использовать именно это название, что ныне действительно отображено на его сайте.

Отметим, что русский театр в Одессе был основан еще в 1875 году. Его здание расположено на улице Греческой, 48. Театр существует в форме областного коммунального предприятия. В настоящее время из-за введения военного положения с 24 февраля заведение не работает.

Напомним также, что недавно в Харькове переименовали две важные магистрали и район, названные в честь российских городов. Отметим, что проведенный месяц назад опрос группы "Рейтинг" показал, что переименования улиц с российскими названиями украинцы хотят даже больше, чем их десоветизации, - за это высказались 73%.