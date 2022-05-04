Переименования улиц с русскими названиями украинцы хотят еще больше, чем их десоветизации - опрос

73% украинцев положительно относится к идее переименования улиц в Украине, "содержащих русские названия", 9% относится к этому негативно, а 17% - нейтрально. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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В то же время переименования улиц, "содержащих советские названия", поддерживает 66% респондентов. 11% же выступают против этого, а 22% относятся к этой идее нейтрально.

Организаторы исследования при этом не уточняют, что именно имеют в виду под данными определениями, в том числе не уточняют, подразумевают ли они связь с Россией, с русским языком или же и с тем, и с тем. В русскоязычном сопроводительном тексте "Рейтинг" использует словосочетание "русские названия".

Данный опрос был проведен 27 апреля среди 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Опрашивались жители всех регионов, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 3,1%.

Напомним также, что опрос, проведенный "Рейтингом" 6 апреля, показал, что переименование улиц и других объектов, названия которых связаны с Россией, поддерживают 76% украинцев, однако о "советских" названиях тогда не спрашивалось.

Отметим, что 5 апреля 50 депутатов внесли в Верховную Раду законопроект №7253, предусматривающий запрет присвоения географическим объектам в Украине названий, превозносящих, увековечивающих, пропагандирующих или символизирующих государство-оккупант или его достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты и события.

При этом в пояснительной записке к документу его авторы дают понять, что подразумевают и применение данной нормы к русским названиям населенных пунктов и улиц, которые не были переведены на украинский язык, а используются официально в транслитерированной форме. Среди таких примеров упоминаются, в частности, города Северодонецк, Южное, Южноукраинск и Первомайск. Этот законопроект парламентом пока не рассматривался.