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В Киеве хотят переименовать улицу Льва Толстого в честь полка "Азов", а Пушкинскую - в Европейскую

В Киеве хотят переименовать улицу Льва Толстого в честь полка "Азов", а Пушкинскую - в Европейскую
В Киеве хотят переименовать улицу Льва Толстого в честь полка "Азов", а Пушкинскую - в Европейскую

В Киеве предлагают переименовать некоторые улицы, связанные с русской культурой или историей. Это предложение выдвинули в рамках "дерусификации" городских объектов, которая разворачивается не только в Киеве, но и во многих городах Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Киевляне в рамках дерусификации городских объектов предлагают переименовать улицу Пушкинскую в улицу Европейскую, а также улицу Льва Толстого в улицу Полка "Азов".

Инициативы жителей города поддержала депутат Киевского городского совета Олеся Пинзенык, которая направила официальные обращения мэру Киева Виталию Кличко.

"Увековечение памяти патриотов и защитников Полка "Азов" является определяющим для украинской истории и культуры, поскольку эти люди давно защищают нашу страну от российской оккупации", - рассказала Олеся Пинзенык.

Депутат добавила, что необходимо рассмотреть общественные инициативы по переименованию двух улиц в столице и провести рейтинговое электронное голосование.

Отметим,  26 апреля  памятник в столице, посвященный "воссоединению" украинского и русского народов (советскую скульптуру двух рабочих)  демонтировали. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Арка Дружбы народов может быть переименована в "Арку Свободы".

Также в украинской столице переименовали сразу три железнодорожные станции. Причина переименования - недружественные названия, связанные со страной-агрессором.

Еще ранее, 13 апреля, мер Киева Виталий Кличко заявил о переименовании в столице нескольких станций метро. Новые названия будут у станций "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра".

Автор:
Светлана Манько