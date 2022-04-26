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Памятник под аркой "Дружбы народов" в Киеве наконец-то под вечер демонтировали
Во вторник, 26 апреля, после долгих усилий памятник в столице, посвященный "воссоединению" украинского и русского народов (советскую скульптуру двух рабочих), под вечер таки демонтировали, сообщил киевский мэр Виталий Кличко.
"Не обошлось и без символизма – сначала отпала голова у российского рабочего, когда скульптуру пытались поднять. Затем пытались спилить постамент, на котором были установлены фигуры. Тоже оказалось непросто", – сказал он.
Но, по его словам, специалисты нашли выход – спилили основу самого памятника. Буквально искоренили и сняли скульптуру.
"Так мы должны вырвать и выгнать врага и русского оккупанта из нашей земли! Слава Украине!" – добавил столичный мэр.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Саму скульптуру под аркой "Дружбы народов" начали демонтировать в 14:30. Как уточнял Кличко, памятник после демонтажа будет перенесен в локацию, где хранятся памятники советского периода.
В свою очередь мэр планирует на следующей сессии Киевского городского совета подать проект решения о переименовании арки "Дружбы народов" в арку "Свободы украинского народа". Также на сессии будет рассмотрено решение о переименовании других локаций в Киеве.