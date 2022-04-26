У Києві демонтують скульптури під аркою "Дружби народів" (ФОТО)

У Києві у вівторок о 14:30 почали демонтувати скульптури під аркою "Дружби народів". Про це повідомляє кореспондент Delo.ua з місця події.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Так звана арка дружби російського та українського народів. Своїми останніми діями, вбивством десятків тисяч українців, мирних жителів, руйнуванням міст України росіяни показали свою дружбу до українців. Я переконаний у тому, що символи мають набувати нового сенсу", — сказав мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, пам'ятник після демонтажу буде перенесено в локацію, де зберігаються пам'ятники радянського періоду.

У свою чергу Кличко планує на наступній сесії Київської міської ради подати проєкт рішення щодо перейменування арки "Дружби народів" на арку "Свободи українського народу". Також на сесії буде розглянуто рішення про перейменування інших локацій у Києві.

Пам'ятник символізує українського та російського робітників, які тримають у руках орден Дружби народів