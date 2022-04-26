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В Киеве демонтируют скульптуры под аркой "Дружбы народов" (ФОТО)
В Киеве во вторник в 14.30 начали демонтировать скульптуры под аркой "Дружбы народов". Об этом передает корреспондент Delo.ua с места события.
"Так называемая арка дружбы российского и украинского народов. Своими последними действиями, убийством десятков тысяч украинцев, мирных жителей, разрушением городов Украины россияне показали свою дружбу к украинцам. Я убежден в том, что символы должны обретать новый смысл", — сказал мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, памятник после демонтажа будет перенесен в локацию, где хранятся памятники советского периода.
В свою очередь Кличко планирует на следующей сессии Киевского городского совета подать проект решения о переименовании арки "Дружбы народов" в арку "Свободы украинского народа". Также на сессии будут рассмотрены решения о переименовании других локаций в Киеве.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Позже в своем телеграмм-канале Кличко уточнил, что вторая скульптурная композиция, установленная рядом с демонтируемой, будет закрыта отделочными материалами и тоже впоследствии разобрана.
"Поскольку там более сложная процедура и это займет больше времени. А до этого ее можно будет использовать как пространство для экспозиций", — отметил мер.
В общем, КГГА планирует демонтировать в столице еще около 60 памятников, барельефов, знаков, связанных с СССР и Россией. На переименование составлен и список более 460 улиц, объектов.
Список обнародован на сайте КГГА. И до 1 мая будет продолжаться обсуждение с киевлянами.