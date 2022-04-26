Пам'ятник під аркою "Дружби народів" у Києві нарешті під вечір демонтували

У вівторок, 26 квітня, після довгих зусиль пам’ятник у столиці, присвячений "возз’єднанню" українського і російського народів (радянську скульптуру двох робітників), під вечір таки демонтували, повідомив київський мер Віталій Кличко.

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"Не обійшлося і без символізму – спочатку відпала голова у російського робітника, коли скульптуру намагалися підняти. Потім намагалися спиляти постамент, на якій були встановлені постаті. Теж виявилося непросто", – сказав він.

Але, за його словами, фахівці таки знайшли вихід – спиляли основу самого пам’ятника. Буквально викорінили і зняли скульптуру.

"Так ми повинні вирвати і вигнати ворога і російського окупанта з нашої землі! Слава Україні!" – додав столичний мер.

Саму скульптуру під аркою "Дружби народів" почали демонтувати о 14:30. Як уточнював Кличко, пам'ятник після демонтажу буде перенесено в локацію, де зберігаються пам'ятники радянського періоду.

У свою чергу мер планує на наступній сесії Київської міської ради подати проєкт рішення щодо перейменування арки "Дружби народів" на арку "Свободи українського народу". Також на сесії буде розглянуто рішення про перейменування інших локацій у Києві.