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В Киеве переименуют парк дружбы между Киевом и Москвой в парк Героев Мариуполя - Кличко
В КГГА приняли решение о переименовании парка дружбы между Киевом и Москвой в парк Героев Мариуполя и ряда других городских объектов.
15 апреля в КГГА приняли решение о переименовании парка дружбы между Киевом и Москвой, расположенного на улице Якубовского жилмассива "Теремки", в сквер Героев Мариуполя и ряда городских объектов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
“Сегодня я подал проект решения о переименовании бывшего сквера дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариуполя. И депутаты поддержали такую инициативу. Кроме этого, Киевсовет принял ряд переименований городских объектов, проекты решений по которым уже были подготовлены и прошли необходимые процедуры”, - сообщил Кличко.
По его словам, в Киеве еще есть десятки улиц и объектов с названиями, связанными с агрессором. Поэтому их переименование актуально. Новые названия обещают выработать до 9 мая и принять комплексное решение на заседании Киевсовета.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что 13 апреля Виталий Кличко анонсировал переименование станций метро, названия которых связаны с Россией или Беларусью. К примеру, станция метро "Минская" может стать "Варшавской". Переименование станций метро будет рассмотрено на ближайшей сессии городского совета. При этом Кличко пообещал сделать "правильные шаги" по переименованию.