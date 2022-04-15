В Киеве переименуют парк дружбы между Киевом и Москвой в парк Героев Мариуполя - Кличко

В КГГА приняли решение о переименовании парка дружбы между Киевом и Москвой в парк Героев Мариуполя и ряда других городских объектов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

15 апреля в КГГА приняли решение о переименовании парка дружбы между Киевом и Москвой, расположенного на улице Якубовского жилмассива "Теремки", в сквер Героев Мариуполя и ряда городских объектов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“Сегодня я подал проект решения о переименовании бывшего сквера дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариуполя. И депутаты поддержали такую инициативу. Кроме этого, Киевсовет принял ряд переименований городских объектов, проекты решений по которым уже были подготовлены и прошли необходимые процедуры”, - сообщил Кличко.

По его словам, в Киеве еще есть десятки улиц и объектов с названиями, связанными с агрессором. Поэтому их переименование актуально. Новые названия обещают выработать до 9 мая и принять комплексное решение на заседании Киевсовета.

Напомним, что 13 апреля Виталий Кличко анонсировал переименование станций метро, названия которых связаны с Россией или Беларусью. К примеру, станция метро "Минская" может стать "Варшавской". Переименование станций метро будет рассмотрено на ближайшей сессии городского совета. При этом Кличко пообещал сделать "правильные шаги" по переименованию.