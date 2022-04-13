У Києві перейменують кілька станцій метро, - Кличко

Мер столиці Віталій Кличко анонсував перейменування станцій метро, назви яких пов'язані з Росією чи Білоруссю. Про це він заявив у ефірі національного телемарафону.

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"Якщо з Мінська йдуть загрози нам, з території Білорусі злітають літаки, що бомблять і випускають ракети по наших будинках – якесь недружнє нагадування. Я переконаний, що "Мінська" може стати "Варшавською". Це місто, яке допомагає Києву", – сказав міський голова.

Перейменування станцій метро розглянуть на найближчій сесії міської ради. При цьому Кличко пообіцяв зробити "правильні кроки" щодо перейменувань.

Раніше таку ідею подав голова КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський. Він запропонував перейменувати 5 станцій метро:

"Дружби народів";

"Площа Льва Толстого";

"Берестейська";

"Мінська";

"Героїв Дніпра".

Добором нових назв займеться профільна комісія з найменувань разом із громадськістю.

Нагадаємо, востаннє у Києві перейменували 12 вулиць та провулків та встановили назви 2 площ, скверу та вулиці у листопаді 2021 року.

Фото: ua.depositphotos.com