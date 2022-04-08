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У Києві пропонують перейменувати 5 станцій метро
Начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський звернувся до мера Києва Віталія Кличка з ініціативою перейменувати 5 станцій столичної підземки.
Про це Віктор Брагінський написав у Facebook.
"Наші люди ховаються на станції метро "Дружби народів", поки ця так звана дружба народів вбиває їхніх земляків, сусідів, родичів та знищує нашу країну. Такого бути не може", — зазначив він.
За його словами, обов'язково мають бути перейменовані також станції метро "Площа Льва Толстого", "Берестейська", "Мінська", "Героїв Дніпра".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Добором нових назв займеться профільна комісія з найменувань разом із громадськістю.
Зазначимо, у рамках декомунізації в Україні за останні роки було перейменовано тисячі вулиць, міст та населених пунктів.
Останній раз у Києві перейменували 12 вулиць та провулків та встановили назви 2 площ, скверу та вулиці у листопаді 2021 року.
Також було перейменовано станцію метро "Петрівка", яка отримала назву "Почайна".
Після закінчення війни з Росією варто чекати на нову хвилю перейменувань міст та вулиць.