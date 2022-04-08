В Киеве предлагают переименовать 5 станций метро

Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский обратился к меру Киева Виталию Кличко с инициативой переименовать 5 станций столичной подземки.

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Об этом Виктор Брагинский написал в Facebook.

"Наши люди укрываются на станции метро "Дружбы народов", пока эта так называемая дружба народов убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого быть не может", — отметил он.

По его словам обязательно должны быть переименованы также станции метро "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра".

Подбором новых названий займется профильная комиссия по наименованиям совместно с общественностью.

Отметим, в рамках деккоммунизации в Украине за последние года были переименованы тысячи улиц, городов и населенных пунктов.

Последний раз в Киеве переименовали 12 улиц и переулков и установили названия 2 площадей, сквера и улицы в ноябре 2021 года.

Также была переименована станция метро "Петровка", которая получила название "Почайная".

После завершения войны с Россией стоит ожидать новую волну переименований городов и улиц.