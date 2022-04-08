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В Киеве предлагают переименовать 5 станций метро
Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский обратился к меру Киева Виталию Кличко с инициативой переименовать 5 станций столичной подземки.
Об этом Виктор Брагинский написал в Facebook.
"Наши люди укрываются на станции метро "Дружбы народов", пока эта так называемая дружба народов убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого быть не может", — отметил он.
По его словам обязательно должны быть переименованы также станции метро "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Подбором новых названий займется профильная комиссия по наименованиям совместно с общественностью.
Отметим, в рамках деккоммунизации в Украине за последние года были переименованы тысячи улиц, городов и населенных пунктов.
Последний раз в Киеве переименовали 12 улиц и переулков и установили названия 2 площадей, сквера и улицы в ноябре 2021 года.
Также была переименована станция метро "Петровка", которая получила название "Почайная".
После завершения войны с Россией стоит ожидать новую волну переименований городов и улиц.