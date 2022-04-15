У Києві перейменують сквер дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя - Кличко

В КМДА ухвалили рішення про перейменування скверу дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя та ще низки міських об'єктів.

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15 квітня в КМДА ухвалили рішення про перейменування скверу дружби між Києвом та Москвою, розташованого на вулиці Якубовського житлового масиву "Теремки", на сквер Героїв Маріуполя та ще низки міських об'єктів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Сьогодні я подав проект рішення про перейменування колишнього скверу дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя. І депутати підтримали таку ініціативу. Крім цього, Київрада ухвалила низку перейменувань міських об’єктів, проекти рішень щодо яких вже були підготовлені та пройшли необхідні процедури”, - повідомив Кличко.

За його словами, у Києві ще є десятки вулиць і об’єктів із назвами, пов'язаними з агресором. Тому їх перейменування актуальне. Нові назви обіцяють напрацювати до 9 травня і ухвалити комплексне рішення на засіданні Київради.

Нагадаємо, що 13 квітня Віталій Кличко анонсував перейменування станцій метро, назви яких пов'язані з Росією чи Білоруссю. Наприклад, станція метро "Мінська" може стати "Варшавською". Перейменування станцій метро розглянуть на найближчій сесії міської ради. При цьому Кличко пообіцяв зробити "правильні кроки" щодо перейменувань.