IKEA вливає понад мільярд євро у зниження цін через падіння світових продажів

Світові роздрібні продажі меблевого гіганта IKEA в його 519 магазинах за фінансовий рік, що завершився наприкінці серпня, скоротилися на 2% — до 43,8 мільярда євро. Слабкий попит покупців у Китаї та країнах Близького Сходу перекрив зростання бізнесу в Європі та Латинській Америці.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Власник бренду та концепції — нідерландська компанія Inter Ikea — повідомив, що його власний виторг також зменшився на 2% (до 25,9 мільярда євро), а чистий прибуток упав на 7% і склав 1,4 мільярда євро.

Головний оператор роздрібної мережі Ingka Group, який забезпечує 90% світових продажів, оприлюднить власні фінансові результати пізніше цього місяця.

Керівник Inter Ikea Якуб Янковський зазначив, що рік видався важким через падіння купівельної спроможності людей та геополітичну напругу. За його словами, ці чинники продовжать тиснути на прибутки компанії і в новому фінансовому році.

Зниження цін та перехід від великих заміських складів до центрів міст

Щоб відновити продажі, у вересні IKEA вклала 1,2 мільярда євро у зниження цін на понад тисячу найменувань товарів. Популярні стелажі Billy та шафи Kallax у понад 20 країнах Європи подешевшали на 15–25%. У керівництві компанії підкреслили, що курс на доступніші ціни — це довгострокова стратегія, яка триватиме кілька років.

Крім того, компанія переглядає формат своїх торгових точок. Оскільки дедалі більше сучасних містян не мають власного автомобіля чи водійських прав, традиційні великі склади за містом стають для них незручними. Замість них мережа відкриває невеликі магазини безпосередньо в центрах міст.

Протягом минулого фінансового року IKEA відкрила близько 90 таких компактних точок, а у сезоні 2026–2027 років планує збільшити кількість нових відкриттів ще на 50%. Як пояснив Янковський, міські покупці заходять до магазинів частіше, тому компанія частіше оновлюватиме асортимент і робитиме його сезонним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що шведський меблевий гігант IKEA оголосив про закриття свого повноформатного магазину в місті Бурленге, що стало першим подібним випадком на внутрішньому ринку за останні 40 років.