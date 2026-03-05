IKEA в Китаї запустила безпілотну доставку: час очікування скоротився втричі

Швецький меблевий гігант IKEA впровадив автономний транспорт у китайській провінції Аньхой. Пілотний проєкт довів свою ефективність, прискоривши обслуговування клієнтів у три рази.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє прессужба Ingka Group, що управляє мережею.

IKEA China співпрацювала з місцевим постачальником для тестування безпілотних транспортних засобів, які перевозять замовлення клієнтів із зовнішнього складу до магазину IKEA Hefei для самостійного вивезення, а також для поповнення запасів товарів у магазині.

З початку тестування дотепер транспортні засоби успішно подолали майже 75 600 км.

На основі позитивних результатів у Китаї Ingka Group, найбільший франчайзі IKEA, розпочав оцінку інших світових ринків для впровадження автономної логістики.

Швидкість обслуговування

Переваги такого способу доставки очевидні: середній час очікування замовлень для самовивозу скоротився з шести годин до двох, а для бізнесу транспортні витрати між підрозділами IKEA зменшилися більш ніж на 50%.

Така модель розглядається як перспективна для оптимізації роботи магазинів меншого формату та майбутніх точок мережі.

Автономний транспортний засіб

Електричний транспортний засіб (EV) має довжину трохи більше 3,5 метра і ширину 1,3 метра. Він може виконувати всі завдання з водіння без втручання людини в певних умовах або районах.

Людина-оператор уважно стежить за транспортним засобом із центрального пункту управління.

Якщо під час руху транспортний засіб стикається з проблемою на дорозі, оператор може взяти контроль на себе і об'їхати будь-які перешкоди.

Як повідомили в компанії, IKEA прагне полегшити життя людей, тому вивчає, як безпілотні авто можуть зробити покупки зручнішими, дешевшими та безпечнішими для довкілля.

IKEA в Україні

IKEA заявила про намір вийти на український ринок на початку 2005 року. Планувалося відкрити перший магазин в Києві восени 2006 року, у торговому центрі російського бренду Мега, що належить шведській мережі, проте цей процес затягнувся через проблеми з виділенням відповідних земельних ділянок. 14 травня 2020 IKEA запустила онлайн-магазин в Україні.

1 лютого 2021 року відкрився перший магазин IKEA в Україні та перший в Києві у ТРЦ Blockbuster Mall.

Після початку повномасштабного російського вторгнення компанія тимчасово призупинила свою діяльність в Україні. І після двох з половиною років, центральний офіс IKEA повідомив, що прийняв рішення щодо повернення на український ринок.

IKEA повідомив, що відновить роботу магазину після бойових дій. Також, після бойових дій, IKEA планує відкрити 15 магазинів в Україні

Нагадаємо, у лютому компанія IKEA підтвердила свої плани відкрити магазини в Україні у 2025 році.