Повернення IKEA в Україну очікується у 2025 році: які умови вплинуть на відкриття

Компанія IKEA підтвердила свої плани відкрити магазини в Україні у 2025 році. Точну дату відкриття буде оголошено додатково.



Про це повідомив операційний директор ТРЦ Lavina Mall і ТРЦ Blockbuster Mall Дмитро Лашин, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, існують два можливі сценарії: якщо бойові дії припиняться найближчим часом, відкриття магазинів IKEA відбудеться дуже швидко. В іншому випадку, цей процес займе більше часу. Все залежатиме від того, наскільки швидко вдасться досягти миру. Фізично магазини вже готові.

Лашин також наголосив, що ритейлер проводить щоденно дії по фізичному оновленню магазину (клінінг, частковий ремонт, заміна вивіски, вивіз старого товару тощо).

IKEA не працює в Україні з початку війни

IKEA призупинила продажі та виробництво на всіх шести своїх українських заводах у перший же день після вторгнення Росії в Україну. Ритейлер також відмовився від використання деревини українського походження. За даними українських ЗМІ, це рішення в компанії пояснювали "неможливістю перевірити легальність деревини" після 24 лютого.

Компанія IKEA протягом 15 років намагалася зайти на український ринок, але лише 2020 року їй вдалося запустити онлайн-продажі, а 2021-го - відкрити перший фізичний магазин у Києві.

IKEA - заснована у Швеції нідерландська виробничо-роздрібна торговельна група, одна з найбільших у світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому. Входить до Ingka Group. IKEA (Inter IKEA Group) за підсумками 2024 фінансового року, який завершився 31 серпня, скоротив роздрібний продаж на 5,3% - до 45,1 млрд євро. Компанія за минулий рік відкрила 56 магазинів, загалом оперує 400 магазинами різного розміру та 174 пунктами планування та замовлення.

Нагадаємо, член правління Української асоціації меблярів (УАМ) Оксана Донска заявила, що з боку IKEA також вже є замовлення для українських виробників "на закупівлю доволі широкої асортиментної матриці меблів".