Возвращение IKEA в Украину ожидается в 2025 году: какие условия окажут влияние на открытие

Компания IKEA подтвердила свои планы открытия магазинов в Украине в 2025 году. Точная дата открытия будет объявлена дополнительно.



Об этом сообщил операционный директор ТРЦ Lavina Mall и ТРЦ Blockbuster Mall Дмитрий Лашин, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, есть два возможных сценария: если боевые действия прекратятся в ближайшее время, открытие магазинов IKEA состоится очень быстро. В противном случае этот процесс займет больше времени. Все зависит от того, насколько быстро удастся достичь мира. Физически магазины уже готовы.

Лашин также отметил, что ритейлер производит ежедневно действия по физическому обновлению магазина (клининг, частичный ремонт, замена вывески, вывоз старого товара и т.п.).

IKEA не работает в Украине с начала войны

IKEA приостановила продажи и производство на всех шести украинских заводах в первый же день после вторжения России в Украину. Ритейлер также отказался использовать древесину украинского происхождения. По данным украинских СМИ, это решение в компании объяснялось "невозможностью проверить легальность древесины" после 24 февраля.

Компания IKEA в течение 15 лет пыталась зайти на украинский рынок, но только в 2020 году ей удалось запустить онлайн-продажи, а в 2021 году – открыть первый физический магазин в Киеве.

IKEA – основанная в Швеции нидерландская производственно-розничная торговая группа, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Входит в Ingka Group. IKEA (Inter IKEA Group) по итогам 2024 финансового года, завершившегося 31 августа, сократил розничную продажу на 5,3% – до 45,1 млрд евро. Компания за прошлый год открыла 56 магазинов, всего оперирует 400 магазинами разного размера и 174 пунктами планирования и заказа.

Напомним, член правления Украинской ассоциации мебельщиков (УАМ) Оксана Донска заявила, что со стороны IKEA также уже есть заказы для украинских производителей "на закупку достаточно широкой ассортиментной матрицы мебели".