Украина наращивает экспорт мебели: что этому способствует

Украинские мебельщики за 2024 год экспортировали продукции на $909 млн, что на 15,5% больше, чем в прошлом году

Об этом сообщила член правления Украинской ассоциации медщиков (УАМ) и эксперт по экспорту Оксана Донска агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, деревообрабатывающая и мебельная отрасли входят в топ-10 товарных групп в экспорте с долей в товарном экспорте Украины 5,7%.

"Уверена, что динамику роста экспорта мебели мы будем сохранять и есть шанс, что в этом году пересечем отметку в $1 млрд", — подчеркнула Донска.

Она объяснила такой положительный прогноз трендами общемирового рынка мебели, которой вернул тенденции роста, например, по странам Европы от 8 до 10% в год.

Еще один плюс — к нам возвращается IKEA на закупку достаточно широкой ассортиментной матрицы мебели. Одновременно у нас растет количество экспортеров в крупные компании. Это касается и малого, и среднего бизнеса, вынужденно уходящего на экспорт, потому что внутренний рынок значительно сократился”, — отмечает эксперт.

Она добавила, что до войны емкость внутреннего рынка оценивалась в $1-1,2 млрд, сейчас он сократился вдвое, примерно до $500-600 млн.

При этом украинские мебельщики в 2024 году добились роста экспорта на фоне дефицита кадров (по оценкам производителей на 30-40%). Оптимизировать себестоимость и удержать уровень конкурентоспособной цены мебельщикам помогала грантовая поддержка – как от государства, так и международных доноров, благодаря которой они меняли оборудование на фабриках и повышали свою производительность.

По оценкам Донской, только государственную помощь привлекли около 50 наиболее активных производителей (из примерно 11 тыс. предприятий), значительная доля из них, с целью масштабирования, перехода из малого к среднему бизнесу. Что касается микробизнеса, то они активно выбирали узкую специализацию, поиск партнерств.

Напомним, предприятие "Ламелла" на Закарпатье, специализирующееся на изготовлении мебели с помощью международных рекрутеров, нанимает работников из Бангладеш, пытаясь таким образом преодолеть дефицит рабочей силы в регионе.

А поставщик JYSK компания Аккорд Импорт и крупнейший экспортер планирует втрое увеличить мощности и начинает строительство нового завода по производству корпусной мебели в Хмельницком.