160 граждан Бангладеша хотят трудоустроить на мебельную фабрику в Закарпатье: какая зарплата

В Закарпатье одна из местных фабрик, которая занимается изготовлением мебели в Тячевском городском территориальном обществе, ведет переговоры с Министерством иностранных дел о трудоустройстве 160 граждан Бангладеша.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Михаил Белецкий.

По его словам, компания "Ламелла" работает с 2001 года, за это время успела вырасти от небольшого цеха до крупного производителя с экспортом мебели в Европу.

На предприятии работают 430 человек, но из-за расширения производственных мощностей есть потребность в заполнении еще 700 рабочих мест. Производитель предлагает зарплату 25 тысяч гривен и полный социальный пакет, включая бесплатные обеды, транспортировку к месту работы в радиусе 50 км.

В частности, как отмечает Михаил Белецкий, на данный момент, чтобы заполнить вакантные места, предприятие ведет переговоры с МИД о трудоустройстве на условиях трудового договора 160 человек из Народной Республики Бангладеш.

"Это важный сигнал для всех закарпатцев — наш край стремительно развивается, у нас работают заводы, фабрики, нуждающиеся в людях. Не нужно выезжать в европейские страны — достойную зарплату и условия труда можно найти и дома", — отмечает глава ОВА.

Про рынок труда в Украине

Дефицит кадров в Украине становится одной из острейших проблем, с которыми сталкивается экономика страны. Спрос на квалифицированных специалистов растет особенно в промышленном секторе, что создает значительные вызовы для предприятий.

Добавим, что сейчас 2,5 миллиона украинцев экономически неактивны. Это люди, которые не могут найти работу по своей специальности или из-за недостаточных навыков или образования.

Заметим, что дефицит кадров охватил все сферы и сейчас является главной проблемой для бизнеса. Министерство экономики проводило отдельное исследование и установило, что украинскому рынку труда требуется 4,5 миллиона дополнительных работников.