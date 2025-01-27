160 громадян Бангладешу хочуть працевлаштувати на меблеву фабрику на Закарпатті: яка зарплата

На Закарпатті одна із місцевих фабрик, яка займається виготовленням меблів в Тячівській міській територіальній громаді, веде перемовини з Міністерством закордонних справ про працевлаштування 160 громадян Бангладешу.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Михайло Білецький.

За його словами, компанія "Ламелла" працює з 2001 року, упродовж цього часу встигла вирости від невеликого цеху до великого виробника з експортом меблів у Європу.

На підприємстві працюють 430 осіб, але через розширення виробничих потужностей є потреба в заповненні ще 700 робочих місць. Виробник пропонує зарплату 25 тисяч гривень та повний соціальний пакет, в тому числі безкоштовні обіди, транспортування до місця роботи в радіусі 50 км.

Зокрема, як зазначає Михайло Білецький, наразі, щоб заповнити вакантні місця, підприємство веде перемовини з МЗС про працевлаштування на умовах трудового договору 160 людей із Народної Республіки Бангладеш.

"Це важливий сигнал для всіх закарпатців – наш край стрімко розвивається, у нас працюють заводи, фабрики, які потребують людей. Не потрібно виїздити в європейські країни – гідну зарплатню та умови праці можна знайти і вдома", – наголошує очільник ОВА.

Про ринок праці в Україні

Дефіцит кадрів в Україні стає однією з найгостріших проблем, з якими стикається економіка країни. Попит на кваліфікованих спеціалістів зростає, особливо у промисловому секторі, що створює значні виклики для підприємств.

Додамо, що наразі 2,5 мільйона українців є економічно неактивними. Це зокрема люди, які не можуть знайти роботу за своєю спеціальністю або через недостатні навички чи освіту.

Зауважимо, дефіцит кадрів охопив усі сфери й наразі є головною проблемою для бізнесу. Міністерство економіки проводило окреме дослідження і встановило, що українському ринку праці потрібно 4,5 мільйона додаткових працівників.