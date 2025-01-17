12,5 мільйона українців поза ринком праці: як держава планує змінити ситуацію

Сотні тисяч економічно неактивних українців можна залучити до ринку праці, надавши їм можливість освоїти затребувану професію, пройти перекваліфікацію або підвищити кваліфікацію. Наразі 2,5 мільйона українців є економічно неактивними.

Про це зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна під час бізнес-форуму.

Ринок праці в Україні: основні цифри

Згідно з дослідженням, проведеним Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, на сьогодні 13,3 мільйона українців працюють, ще близько мільйона активно шукають роботу і готові почати працювати в найближчий час.

Водночас 12,5 мільйона українців є економічно неактивними. Як повідомила Бережна, це зокрема люди, які не можуть знайти роботу за своєю спеціальністю або через недостатні навички чи освіту.

До цієї групи входять також студенти, люди, що займаються домашнім господарством, пенсіонери, які вийшли на пенсію, але могли б ще працювати, жінки в декретній відпустці, а також люди з інвалідністю.

Про перекваліфікацію кадрів

Українці можуть скористатися навчальними програмами, що були запроваджені урядом, зокрема в центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості.

Щорічно ці центри можуть підготувати близько двохсот тисяч фахівців, яких потребує бізнес наголошує Бережна.

Заступниця міністра економіки нагадала, що нині триває реформа центрів профтехосвіти, яка спрямована на зміцнення їх спроможностей, зокрема через залучення бізнесу до наглядових рад ЦПТО.

Це дасть можливість підприємцям впливати на підготовку фахівців, які їм потрібні, коригувати навчальні програми відповідно до запитів бізнесу та їх тривалість, а також замовляти підготовку спеціалістів за новими професіями.

Про центри профосвіти

Нині в Україні працюють 8 центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості — в Одесі, Полтаві, Дніпрі, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Харкові, Сумах.

В центрах навчають спеціалістів за 98 робітничими професіями та понад 400 напрямками підвищення кваліфікації.

Нагадаємо, мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

Додамо, що більше 1000 жінок подали заявки на участь у пілотному проєкті з підготовки водійок вантажівок. Цей проєкт не лише надає жінкам можливість здобути водійське посвідчення необхідної категорії, а й гарантує їм працевлаштування в транспортних компаніях