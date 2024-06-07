Мінекономіки пропонує перенавчати жінок через дефіцит робочих рук внаслідок війни

Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

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Про це розповіла міністр економіки України Юлія Свириденко.

Україна і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розпочали діалог щодо розробки та втілення програм підтримки українського бізнесу задля відновлення енергетичного сектору та перекваліфікації працівників на більш потрібні на ринку праці професії. Про це йшлося на зустрічі міністра економіки України з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Очільниця відомства розповіла, що на сьогодні для української економіки є два критично важливих виклики - це енергетичні проблеми та нестача робочої сили.

За її словами, наразі необхідно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит. В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів - такі зараз реалії ринку праці. Перекваліфікація спеціалістів, разом з працевлаштуванням ветеранів - це головні виклики для Уряду на ринку праці.

"ЄБРР розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і зі сторони українського бізнесу", - наголосила Свириденко.

Говорячи про другий виклик для української економіки, міністр економіки зауважила, що через російські обстріли Україна втратила частину генеруючих потужностей і зараз відбуваються відключення світла по всій країні, від яких страждає як бізнес, так і прості громадяни. Обидві ці категорії мають потреби в фінансуванні для збільшення своєї енергоефективності та забезпечення енергетичних потреб.

"Уряд зараз розробляє відповідну програму пільгового кредитування. Сподіваємось, що ЄБРР підтримає наші ініціативи й зі свого боку допоможе профінансувати проєкти відновлення енергетики України", - додала міністр економіки.

Під час розмови сторони також обговорили підготовку України до нового опалювального сезону, а також питання закупівлі газу "Нафтогазом України".

Також сторони обговорили питання можливості створення нових логістичних маршрутів через сусідні країни, а також розширення програм фінансової підтримки для малих та середніх сільськогосподарських підприємств.

В Україні загострюється ситуація з дефіцитом кадрів

Зауважимо, дефіцит кадрів на ринку праці в Україні лише загострюється, адже вакансій стає все більше, кількість шукачів незначно, але зменшується, тож конкуренція продовжує падати.

Зокрема, згідно з дослідженням Європейської Бізнес Асоціації, 74% роботодавців, опитаних у рамках дослідження ринку праці України, відзначили, що відчувають дефіцит кадрів. Ще 17% опитаних зіткнулися з кадровим голодом частково.

Серед проблем, які існують на ринку праці Україні, роботодавці назвали вигорання і втому співробітників, неготовність рекрутерів і роботодавців до співпраці з кандидатами 40+, диспропорції між зарплатними очікуваннями кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу, відсутність стратегічного управління демографічними процесами тощо.

За прогнозами експертів, Україні не вистачатиме до 4,5 мільйона робочих рук уже до 2030 року. Виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап додав, що протягом шести років 2 мільйони людей підуть із ринку праці через старіння та міграційні процеси.

На думку експерта, для вирішення проблеми дефіциту кадрів існують два способи – або знайти ці мільйони робочих рук, або підвищувати продуктивність праці, щоб скоротити потребу у кількості фахівців. Як вважає Криволап, держава має стимулювати українців до повернення з-за кордону і змінити міграційну політику.

Додамо, що нестача фахівців на окремих підприємствах дорожньої галузі столиці сягає 28-30%.

А "Київський метрополітен вимушений через брак кадрів збільшити інтервал між поїздами.

Крім того, з гострим дефіцитом кадрів стикнулося і КП " Київпастранс" - відсоток нестачі становить вже 27% від необхідної кількості працівників.