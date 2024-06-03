З 3 червня в метро Києва збільшують інтервал руху поїздів

У “Київському метрополітені” з понеділка, 3 червня, збільшуються інтервали руху поїздів. У пікові години інтервали руху поїздів становитимуть орієнтовно 3-4 хвилини, а міжпікові - 6:00-6:30 хвилин.

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Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

"Київський метрополітен" змінює графік руху поїздів

Зазначається, що з 3 червня змінюються графіки руху поїздів столичної підземки.

Так, у пікові години інтервали між поїздами становитимуть орієнтовно 3-4 хвилини, а міжпікові – 6:00–6:30 хвилин. Інтервали вихідного дня залишаються без змін, час очікування поїзда складатиме 6-7 хвилин.

Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами.

Комунальне підприємство зазначає, що безпека руху поїздів забезпечена. Обслуговування та ремонт рухомого складу здійснюється відповідно до встановлених регламентів.

Нестача фахівців

Нагадаємо, "Київський метрополітен вже анонсував, що через брак кадрів доведеться збільшити інтервал між поїздами.

Наразі у КП «Київський метрополітен» виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізація у зв’язку з воєнним станом.

Близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується.

Зауважимо, що підземні станції столичної метро є спорудами подвійного призначення та використовуються цілодобово як укриття під час повітряних тривог для десятків тисяч киян і гостей столиці.

"Для надійної та безперебійної роботи складного комплексу інженерних мереж і конструкцій працюють сотні висококваліфікованих фахівців, оперативно замінити яких немає змоги", - наголошують в метрополітені.

Раніше повідомлялося, що нестача фахівців на окремих підприємствах дорожньої галузі столиці сягає 28-30%.