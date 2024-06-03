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С 3 июня в метро Киева увеличивают интервал движения поездов
В “Киевском метрополитене” с понедельника, 3 июня, увеличиваются интервалы движения поездов. В пиковые часы интервалы движения поездов будут составлять ориентировочно 3-4 минуты, а межпиковые – 6:00-6:30 минут.
Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".
"Киевский метрополитен" изменяет график движения поездов
Отмечается, что с 3 июня меняются графики движения поездов столичной подземки.
Так, в пиковые часы интервалы между поездами составят ориентировочно 3-4 минуты, а межпиковые – 6:00–6:30 минут. Интервалы выходного дня остаются без изменений, время ожидания поезда составит 6-7 минут.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Графики движения поездов метрополитена составляются с учетом размера пассажиропотока и укомплектованности штата работников предприятия, в том числе машинистами.
Коммунальное предприятие подчеркивает, что безопасность движения поездов обеспечена. Обслуживание и ремонт подвижного состава производится в соответствии с установленными регламентами.
Нехватка специалистов
Напомним, " Киевский метрополитен уже анонсировал, что из-за дефицита кадров придется увеличить интервал между поездами.
В КП «Киевский метрополитен» возник острый дефицит специалистов рабочих профессий. Причиной увеличения количества вакансий частично вынужденная миграция, специфика профессий и мобилизация в связи с военным положением.
Около 7% метрополитеновцев находятся в рядах ВСУ, и их количество постоянно увеличивается.
Подземные станции столичной метро являются сооружениями двойного назначения и используются круглосуточно как укрытие во время воздушных тревог для десятков тысяч киевлян и гостей столицы.
"Для надежной и бесперебойной работы сложного комплекса инженерных сетей и конструкций работают сотни высококвалифицированных специалистов, оперативно заменить которых невозможно", - подчеркивают в метрополитене.
Ранее сообщалось, что недостаток специалистов на отдельных предприятиях дорожной отрасли столицы достигает 28-30%.