Из-за дефицита работников "Киевский метрополитен" меняет график движения поездов

В КП "Киевский метрополитен" из-за мобилизации возник острый дефицит специалистов рабочих профессий. Около 7% метрополитеновцев находятся в рядах ВСУ, и их количество постоянно увеличивается.

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Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Интервалы между поездами будут увеличены

В частности, на предприятии открыто 83 вакансии машинистов электропоездов, электромехаников – 48, токарей и слесарей по соответствующим направлениям – 161.

Среди причин увеличения количества вакансий в КП "Киевский метрополитен" выделяют частично вынужденную миграцию и мобилизацию в связи с военным положением. В частности, около 7% метрополитеновцев сейчас находятся в рядах ВСУ, и их количество постоянно увеличивается.

Сообщается, что "Киевский метрополитен" постоянно проводит усиленную кадровую работу по привлечению специалистов. В частности, сотрудничает с учреждениями профильного образования и городским центром занятости.

"В то же время метрополитен является узкопрофильным предприятием, и подготовка и адаптация некоторых профессий требует длительного специального обучения. Так, машинист электропоезда, к моменту его самостоятельной работы на линии, учится более 12 месяцев", - отмечают в КП "Киевский метрополитен".

Там добавляют, что, учитывая текущую кадровую ситуацию, в ближайшее время будут изменены графики движения поездов на всех линиях подземки.

Интервалы между поездами будут увеличены ориентировочно на одну минуту в обычное время и на 45 секунд в "пиковые" часы.

Напомним, что подземные станции столичной метро являются сооружениями двойного назначения и используются круглосуточно в качестве укрытия во время воздушных тревог для десятков тысяч киевлян и гостей столицы.

"Для надежной и бесперебойной работы сложного комплекса инженерных сетей и конструкций работают сотни высококвалифицированных специалистов, оперативно заменить которых невозможно", - подчеркивают в метрополитене.

Заметим, что ряд крупных компаний сетуют, что из-за мобилизации испытывают кадровый дефицит. К примеру, из-за того, что каждый шестой работник мобилизован в ряды ВСУ, группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова в некоторых сегментах не может выйти даже на показатели 50-60% своего довоенного производства.

В Украине обостряется ситуация с дефицитом кадров

Отметим, что дефицит кадров на рынке труда в Украине только обостряется, ведь вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать.

В частности, согласно исследованию Европейской Бизнес Ассоциации, 74% работодателей, опрошенных в рамках исследования рынка труда Украины, отметили, что испытывают дефицит кадров. Еще 17% опрошенных столкнулись с кадровым голодом частично.

Среди проблем, которые существуют на рынке труда Украины, работодатели назвали выгорание и усталость сотрудников, неготовность рекрутеров и работодателей к сотрудничеству с кандидатами 40+, диспропорции между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса, отсутствие стратегического управления демографическими процессами.

По прогнозам экспертов, Украине не будет хватать до 4,5 миллионов рабочих рук уже к 2030 году. Исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап добавил, что в течение шести лет 2 миллиона человек уйдут с рынка труда из-за старения и миграционных процессов.

По мнению эксперта, для решения проблемы дефицита кадров существуют два способа – либо найти эти миллионы рабочих рук, либо повышать производительность труда, чтобы сократить потребность в количестве специалистов. Как считает Криволап, государство должно стимулировать украинцев к возвращению из-за границы и изменить миграционную политику.