"Метинвест" не может выйти даже на половину довоенного производства из-за дефицита кадров

Группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова в некоторых сегментах из-за дефицита кадров не может выйти даже на показатели 50-60% своего довоенного производства. Сейчас каждый шестой работник компании мобилизован в ряды ВСУ.

Об этом сообщила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

Каждый шестой работник призван в ВСУ

По словам Петрук, общее количество сотрудников компании, которые пошли в ВСУ, на 1 марта составляет 9300 человек. Если брать тех, кто сейчас в ВСУ, то это 8000 человек. 1300 уже демобилизовались за этот период. Из них, к сожалению, треть из-за смерти, около четверти уволились в 2022 году, когда вышел закон, предусматривавший закрепление рабочего места за мобилизованными, но без сохранения оплаты. В настоящее время уже более 500 человек вернулись на рабочие места.

"У нас работает около 50 тыс. человек, и у нас каждый шестой – мобилизованный. Это очень много. Поэтому мы используем прежде всего свой внутренний ресурс, переучим, чтобы кроме основной профессии, работники получили дополнительную профессию, по которой могли бы работать", - подчеркнула Петрук.

Она отметила, что компания уже ощущает нехватку кадров.

"Если бы наши предприятия были расположены, скажем, во Львове или области, то там, пожалуй, я бы находила людей. Но они в 30-40 километрах от линии фронта, откуда выехала большая часть населения. А оставшиеся даже за меньшие деньги, вероятнее всего, пойдут работать в ритейл, чем в мартен или шахту из-за тяжелых условий труда", - подчеркнула Петрук, добавив, что самая распространенная причина, по которой люди увольняются, — не деньги, а безопасность в регионе.

Бронирование работает неэффективно

Как подчеркнула Петрук, бронирование работает неэффективно, потому что не может на предприятии каждый шестой быть мобилизованным.

"Нужно делать анализ экономической целесообразности, эффективности, учитывать, сколько предприятие платит налогов, как помогает стране и ВСУ, сколько создает рабочих мест, в каком регионе расположено. Нельзя смотреть просто на численность и предоставлять какой-то процент. Мы можем забронировать только 50% работников. Практически на всех предприятиях мы выбрали эту квоту", – отметила Петрук.

По ее мнению, проблему следует решать комплексно, принимать во внимание специфику отрасли. На сервисных предприятиях может оставаться 50% забронированных, а на производственных предприятиях действительно должен быть больше процента.

Человеческий капитал — проблема №1

Петрук отмечает, что общий дефицит предприятий Метинвеста от довоенного уровня уже сейчас составляет более 4 тысяч сотрудников.

Значительную долю из дефицита составляют традиционно мужские, с очень физически тяжелыми условиями труда, технологические и ремонтные профессии, например горновой доменной печи, водопроводчик доменной печи, машинист коксовых машин, газовщик коксовой печи, проходчик, шлаковщик, машинист разливочной машины, машинист коксонагруза., слесарь, электромонтер, электрослесарь, электромеханик и т.д.

Эти позиции, которые до войны, согласно закону, могли на 100% занимать только мужчины, из-за условий труда всегда были дефицитными на наших предприятиях.

"Если говорить о Группе Метинвест, то для нас человеческий капитал — проблема №1 сейчас. Дефицит кадров — это одна из главных проблем, стоящих перед бизнесом сейчас вместе с логистикой, перестройкой производства во время войны и военными рисками. Нам не хватает людей, чтобы наращивать производство металлургического сегмента и добывать руду. Мы не можем выйти на некоторых активах даже на 50-60% довоенного производства.

Она напомнила, что после запуска черноморского коридора удалось отладить логистику, но проблема персонала никуда не делась.

"Метинвест" в 2023 году сократил производство стали и чугуна на треть

Горно-металлургическая группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова в 2023 году снизила выплавку стали на 31% по сравнению с 2022 годом – до 2,025 млн тонн.

За год производство группой чугуна снизилось на 36% – до 1,765 млн тонн, кокса – на 25%, до 1,241 млн тонн, в том числе товарного кокса выросло на 6% – до 859 тыс. тонн.

Как отмечают в компании, сегодня украинские предприятия группы, кроме расположенных в Мариуполе и Авдеевке, продолжают работать с разным уровнем загрузки, учитывая факторы безопасности, наличие персонала, обеспечение электроснабжения, а также логистические и экономические факторы.