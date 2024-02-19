"Метинвест" сократил производство стали и чугуна на треть

Горно-металлургическая группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова в 2023 году снизила выплавку стали на 31% по сравнению с 2022 годом – до 2,025 млн тонн.

Об этом сообщается в прессрелизе компании по итогам 2023 года.

Отмечается, что за год производство группой чугуна снизилось на 36% - до 1,765 млн. тонн, кокса - на 25%, до 1,241 млн. тонн, в том числе товарного кокса выросло на 6% - до 859 тыс. тонн.

Как отмечают в компании, сегодня украинские предприятия группы, кроме расположенных в Мариуполе и Авдеевке, продолжают работать с разным уровнем загрузки, учитывая факторы безопасности, наличие персонала, обеспечение электроснабжения, а также логистические и экономические факторы.

В целом в 2023 году производство чугуна и стали составило 1,765 млн. тонн и 2,025 млн. тонн соответственно, что меньше показателей 2022 года на 36% и на 31%.

Остановка производства на мариупольских комбинатах с конца февраля 2022 года была частично компенсирована увеличенными объемами производства на "Каметстале", в частности, за счет стабилизации ситуации с поставками электроэнергии с января 2023 года.

В 2023 году производство товарных полуфабрикатов снизилось на 19% по сравнению с 2022 годом – до 832 тыс. тонн – из-за отсутствия производства на мариупольских комбинатах с конца февраля 2022 года. Это частично компенсировано увеличением производства товарной заготовки на мощностях "Каметстали".

В 2023 году производство готовой продукции снизилось на 18% по сравнению с 2022 годом и составило 2,291 млн. тонн. В то же время производство плоского проката упало на 36% - до 1,1 млн тонн - из-за остановки мариупольских комбинатов с конца февраля 2022 года, что было частично компенсировано увеличением производства горячекатаного толстого листа на перекатных заводах в Италии и Великобритании на фоне налаживания поставок. лиц, в том числе слябов от МК "Запорожсталь".

Производство длинного проката увеличилось на 17% – до 1,191 млн тонн – благодаря стабилизации производства заготовки на "Каметстале" и нормализации поставок на Promet Steel в Болгарии; Производство рельсовой и трубной продукции отсутствовало, поскольку продукция производилась на мариупольских комбинатах.

В 2023 году объем производства кокса снизился на 25% по сравнению с прошлым годом – до 1,241 млн тонн – вследствие остановки производства на "Азовстале" и Авдеевском КХЗ с конца февраля 2022 года.

Заметим, в связи с началом широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины с 24 февраля 2022 г. "Метинвест" принял решение приостановить производственную деятельность ряда своих предприятий в Мариуполе, Авдеевке и Запорожье, в частности МК "Азовсталь", ММК им. Ильича, Авдеевского КХЗ и Запорожского КХЗ. Позже запорожские предприятия группы возобновили производство.

"Метинвест" состоит из добывающих и металлургических предприятий, расположенных в Украине, Европе и США. Его основными акционерами являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и совместно управляющие им "Смарт-Холдинг" (23,76%).

Какая ситуация с производством металлопроката

По сообщению пресс-службы "Укрметаллургпром", в январе-декабре 2023 года украинскими металлургическими предприятиями произведено 5,37 млн тонн металлопроката, что составляет 100,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Из этого количества металлопродукции – экспортировано порядка 2,99 млн т, или 55,6%.

Отметим, что в аналогичном периоде 2022 года доля экспорта составила 81,7% (4,37 млн. тонн при общем производстве металлопроката 5,35 млн. тонн).

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-декабре 2023 стали страны Европейского союза (82,0%) и другой Европы (7,5%).