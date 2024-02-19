"Метінвест" скоротив виробництво сталі та чавуну на третину

Гірничо-металургійна група "Метінвест" бізнесмена Ріната Ахметова у 2023 році знизила виплавку сталі на 31% порівняно з 2022 роком - до 2,025 млн тонн.

Про це повідомляється у пресрелізі компанії за підсумками 2023 року.

Зазначається, що за рік виробництво групою чавуну знизилося на 36% - до 1,765 млн тонн, коксу - на 25%, до 1,241 млн тонн, зокрема товарного коксу зросло на 6% - до 859 тис. тонн.

Як зауважують в компанії, сьогодні українські підприємства групи, крім тих, що розташовані в Маріуполі й Авдіївці, продовжують працювати з різним рівнем завантаження, з огляду на фактори безпеки, наявність персоналу, забезпечення електропостачання, а також логістичні й економічні чинники.

Загалом у 2023 році виробництво чавуну та сталі становило 1,765 млн тонн і 2,025 млн тонн відповідно, що менше за показники 2022 року на 36% і на 31%.

Зупинка виробництва на маріупольських комбінатах із кінця лютого 2022 року була частково компенсована збільшеними обсягами виробництва на "Каметсталі", зокрема за рахунок стабілізації ситуації з постачаннями електроенергії з кінця січня 2023 року.

У 2023 році виробництво товарних напівфабрикатів знизилося на 19% порівняно з 2022 роком - до 832 тис. тонн - через відсутність виробництва на маріупольських комбінатах із кінця лютого 2022 року. Це частково було компенсовано збільшенням виробництва товарної заготовки на потужностях "Каметсталі".

У 2023 році виробництво готової продукції знизилося на 18% порівняно з 2022 роком і становило 2,291 млн тонн. Водночас виробництво плоского прокату впало на 36% - до 1,1 млн тонн - через зупинення маріупольських комбінатів із кінця лютого 2022 року, що було частково компенсовано збільшенням виробництва гарячекатаного товстого листа на перекатних заводах в Італії та Великій Британії на тлі налагодження поставок слябів від третіх осіб, зокрема слябів від МК "Запоріжсталь".

Виробництво довгого прокату збільшилося на 17% - до 1,191 млн тонн - завдяки стабілізації виробництва заготовки на "Каметсталі" та нормалізації поставок на Promet Steel у Болгарії; Виробництво рейкової та трубної продукції було відсутнє, оскільки продукція вироблялася на маріупольських комбінатах.

У 2023 році обсяг виробництва коксу знизився на 25% порівняно з минулим роком - до 1,241 млн тонн - унаслідок зупинення виробництва на "Азовсталі" та Авдіївському КХЗ з кінця лютого 2022 року.

Зауважимо, у зв'язку з початком широкомасштабної військової агресії РФ проти України з 24 лютого 2022 року "Метінвест" ухвалив рішення призупинити виробничу діяльність низки своїх підприємств у Маріуполі, Авдіївці та Запоріжжі, зокрема МК "Азовсталь", ММК ім. Ілліча, Авдіївського КХЗ і Запорізького КХЗ. Пізніше запорізькі підприємства групи відновили виробництво.

"Метінвест" складається з видобувних і металургійних підприємств, розташованих в Україні, Європі та США. Його основними акціонерами є група "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

Яка ситуація з виробництвом металопрокату

За повідомленням пресслужби "Укрметалургпром", у січні-грудні 2023 року українськими металургійними підприємствами вироблено 5,37 млн тонн металопрокату, що становить 100,4% відносно аналогічного періоду 2022 року. З цієї кількості металопродукції - експортовано порядку 2,99 млн т, або 55,6%.

Зазначимо, що в аналогічному періоді 2022 року частка експорту становила 81,7% (4,37 млн тонн при загальному виробництві металопрокату 5,35 млн тонн).

Основними експортними ринками української металопродукції у січні-грудні 2023 року стали країни Європейського союзу (82,0%) та іншої Європи (7,5%).