У "Межигір’ї" розпочався процес передачі майна у державне управління

Міжвідомча комісія розпочала огляд парка-пам’ятки "Межигір’я" в межах процесу передачі арештованого на території парку майна в управління держави.

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Зазначається, що спеціальна адміністрація парка-пам’ятки "Межигір’я" спільно з АРМА, за участі представників Фонду державного майна України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочали передачу у державне управління арештованих активів, які знаходяться на території парку і на які накладений арешт у кримінальному провадженні у справах експрезидента Віктора Януковича після Революції Гідності.

Мова йде про розслідування фактів привласнення колишнім президентом майна, що знаходиться на території урочища Межигірʼя.

"Перевірка наявності і огляд майна "Межигір’я" є першим етапом процесу передачі в управління державній установі "Парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я" арештованих активів", - зауважують у Міндовкіллі.

Зокрема, державній установі парк-пам’ятка "Межигір’я" має бути передано в управління рухоме майно, яке знаходиться на державній землі парка-пам’ятки і яке є складовою інфраструктури паркового комплексу та використовується в тепло-, електро-, водопостачанні та водовідведенні, а також в охороні паркового комплексу.

Тобто це майно, яке знаходиться на державних землях та забезпечує безперебійну роботу державної установи.

"Для України важливо, аби парк-пам’ятка "Межигір’я" був під опікою держави. Це гарантує розвиток парку та збереження природного фонду. Межигір’я обов’язково стане перлиною. Приміром, у 2023 році дохід національних природних парків від рекреації та надання інших послуг збільшився у 7 разів. У І кварталі 2024 року надходження від рекреації збільшилися на 84,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року", – зазначає перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.

Нагадаємо, 29 квітня у Міндовкіллі повідомляли, що невідомі особи заблокували вхід у державний парк-пам’ятку "Межигір’я" і не допускають членів міжвідомчої комісії на територію, унеможливлюючи її роботу.

Законні умови для передачі в управління парку-пам’ятці "Межигір’я" активів забезпечено Кабінетом Міністрів України, який своїм розпорядженням підтримав пропозицію АРМА і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Згідно з цим документом також має бути проведена передача іншого арештованого майна, а саме: садової техніки, меблів, картин, інтер’єри музеїв тощо.

Фінальним результатом виконання рішення Уряду має стати передача арештованого майна від відповідального зберігача арештованих активів, тобто від представника громадської організації, в управління державній установі парк-пам’ятка "Межигір’я".

Зауважимо, що відтепер всі надходження від функціонування "Межигір’я" надходитимуть в державну скарбницю. Парк обіцяють відкрити для відвідувачів у травні. Дату офіційного відкриття оголосять найближчим часом.

"Межигір’я" отримало статусу парка-пам'ятки

Верховна Рада вирішила створити у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я".

Передбачено, що парк створюється загальною площею 138,5937 гектара за рахунок земельних ділянок державної власності, що надаються йому в постійне користування.

Зокрема, йдеться про шість ділянок, які належать державі в особі Кабінету міністрів, площею 1,76; 104,61; 21,88; 1,03; 3,9 та 3,7 га. Крім цього, у Дніпровського басейнового управління водних ресурсів буде вилучено дві малі ділянки площею 0,79 та 0,92 га.