В Мінприроди поскаржилися на перешкоджання "невідомими" передачі в управління державі майна в парку "Межигір’я"

Невідомі особи заблокували вхід у державний парк-пам’ятку "Межигір’я" і не допускають членів міжвідомчої комісії на територію, унеможливлюючи її роботу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Сьогодні, 29 квітня, у державному парку-пам’ятці "Межигір’я" розпочався процес передачі в управління державі активів, на які накладений арешт у кримінальному провадженні по справах експрезидента Януковича після Революції Гідності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міжвідомча комісія у складі представників спеціальної адміністрації парка "Межигір’я" спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за участі представників Фонду державного майна України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прибули до парку-пам’ятки, який знаходиться у с. Нові Петрівці Вишгородського р-ну Київської області, і мали розпочати процес передачі арештованого майна, яке рішення судом передане в управління АРМА.

У Мінприроди зауважують, що вказане майно було арештоване в рамках кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснювали детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП. Мова йде про розслідування фактів привласнення експрезидентом майна, що знаходиться на території урочища "Межигір’я".

"Перевірка наявності і огляд майна "Межигір’я" є першим етапом процесу передачі в управління державній установі арештованих активів", - наголошують у Мінприроди.

Однак там повідомили, що невідомі особи заблокували вхід у державний парк-пам’ятку і не допускають членів міжвідомчої комісії на територію, унеможливлюючи її роботу.

Фото: Мінприроди

За словами першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександра Краснолуцького, міжвідомча комісія діє у рамках правового поля.

Він нагадав, що створення парку-пам’ятки "Межигір’я" передбачено Законом України №3264. Цим же документом уряду було доручено забезпечити створення спеціальної адміністрації парку-пам’ятки. Наразі таку адміністрацію створено та вона вже оформила земельні ділянки "Межигір’я" у постійне користування.

"Отже, на сьогодні згідно з усіма документами власником цієї території є держава. Тому наразі важливо здійснити передачу майна до законної адміністрації", – заявив Краснолуцький.

Які активи "Межигір’я" потрібно передати державі

У Мінприроди нагадують, що для того, щоб новостворений об’єкт працював в інтересах держави в правовому полі, Кабмін у квітні 2024 року схвалив розпорядження №321-р про передачу в управління державній установі "Парк — пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я" активів, на які накладений арешт у кримінальному провадженні.

Зокрема, державній установі парк-пам’ятка "Межигір’я" має бути передано в управління рухоме майно, яке знаходиться на державній землі парка-пам’ятки і яке є складовою інфраструктури паркового комплексу та використовується в тепло-, електро-, водопостачанні та водовідведенні, а також в охороні паркового комплексу. Тобто це майно, яке знаходиться на державних землях та забезпечує безперебійну роботу державної установи.

Згідно з цим документом також має бути проведена передача в управління державі іншого арештованого майна, а саме: садової техніки, меблів, картин, інтер’єри музеїв тощо.

"Державна установа парк-пам’ятка "Межигір’я" є офіційним користувачем земельних ділянок, на які оформлено речові права і зазначені дані внесено як до Державного земельного кадастру, так і до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно", - заявляють у Мінприроди.

Блокування роботи комісії суперечить законодавству

Як коментує в.о. директора парка-пам’ятки Сергій Юзвенко, блокування роботи міжвідомчої комісії є безпідставним та суперечить українському законодавству. Державні органи діють на виконання законів України та рішення Уряду, яке уповноважило їх провести передачу арештованих активів в управління державній установі "Парк — пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я".

Отже, незалежно від будь-яких перешкод, цей процес відбудеться, і парк-пам’ятка розпочне свою роботу на користь держави.

"Межигір’я" отримало статусу парка-пам'ятки

У 2023 році Верховна Рада України схвалила Закон, яким повернула "Межигір’я" у державну власність та створила новий об’єкт природно-заповідного фонду на 138,6 га земель державної власності з офіційною назвою "Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я".

Це рішення розпочало процес перетворення колишньої урядової резиденції на державний парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Він присвоюється найбільш визначним та цінним обʼєктам паркового будівництва.

Землі новоствореного державного парку-пам’ятки визначені землями природно-заповідного фонду. Діяльність парка-пам’ятки "Межигір’я" координується Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

З 2014 року, одразу після Революції Гідності, активісти за власною згодою стали відповідальними за збереження арештованого майна колишньої резиденції, яке є доказом у кримінальних справах екс-президента Януковича після Революції Гідності. Саме для цього активісти згодом створили неприбуткову громадську організацію "НПУ "Межигір’я" і понад 10 років розпоряджались арештованим майном, отримуючи прибуток від реалізації вхідних квитків та ведення комерційної діяльності.

Офіційне відкриття державного парку-пам’ятки "Межигір’я" заплановане у травні.