Майно Януковича перейшло в управління Фонду держмайна

Кабінет Міністрів України передав в управління Фонду держмайна конфісковане майно президента-втікача Віктора Януковича. Зокрема, до ФДМУ перейшли активи на території урядової резиденції "‎Межигір’я".

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Про це повідомили у Фонді держмайна.

"ФДМУ готовий взяти на себе відповідальність за ефективне управління цим майном та забезпечити, щоб воно працювало на благо нашої держави та всіх громадян", — заявив Голова ФДМУ Рустем Умєров.

Уряд передав в управління Фонду квартиру і два машиномісця у Києві, три будівлі, житловий будинок, дві земельні ділянки в Донецьку, нежитлові будівлі в Ялті. Крім того, Кабмін передав ФДМУ судно марки "‎Бриг", два автомобілі Toyota Sienna і Toyota Land Cruiser 100.

Цю частину майна Януковича Фонд повинен продати або здати в оренду.

Також серед переданих активів – Центр відпочинку та здоров'я, а також два житлові будинки у Нових Петрівцях, готельно-ресторанний комплекс "Акація", ТОВ "Танталіт" і ТОВ "Дом Лесника".

Ці активи будуть в управлінні ФДМУ до їх включення у склад парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Нагадаємо, 14 грудня Вищий антикорупційний суд конфіскував майно Віктора Януковича на користь держави. Підставою для конфіскації стало те, що Янукович сприяв Росії у проведенні підривної та терористичної діяльності проти України та веденні агресивної війни. Серед іншого, він публічно звертався до президента Зеленського із листами про припинення війни шляхом прийняття умов країни-агресора.

Колишня приватна резиденція Януковича "Межигір'я" невдовзі стане парком-пам'яткою. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді на початку січня.