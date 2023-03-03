Имущество Януковича перешло в управление Фонда госимущества

Кабинет Министров Украины передал в управление Фонда госимущества конфискованное имущество президента-беглеца Виктора Януковича. В частности, в ФГИ перешли активы на территории правительственной резиденции "Межигорье".

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Об этом сообщили в Фонде госимущества.

"ФГИ готов взять на себя ответственность за эффективное управление этим имуществом и обеспечить, чтобы оно работало на благо нашего государства и всех граждан", - заявил Председатель ФГИ Рустем Умеров.

Правительство передало в управление Фонда квартиру и два машиноместа в Киеве, три здания, жилой дом, два земельных участка в Донецке, нежилые здания в Ялте. Кроме того, Кабмин передал ФГИ судно марки "Бриг", два автомобиля Toyota Sienna и Toyota Land Cruiser 100.

Эту часть имущества Януковича Фонд должен продать или сдать в аренду.

Также среди переданных активов – Центр отдыха и здоровья, а также два жилых дома в Новых Петровцах, гостинично-ресторанный комплекс "Акация", ООО "Танталит" и ООО "Дом Лесника".

Эти активы будут в управлении ФГИ до их включения в состав парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Напомним, 14 декабря Высший антикоррупционный суд конфисковал имущество Виктора Януковича в пользу государства. Основанием для конфискации стало то, что Янукович способствовал России в проведении подрывной и террористической деятельности против Украины и ведении агрессивной войны. Среди прочего он публично обращался к президенту Зеленскому с письмами о прекращении войны путем принятия условий страны-агрессора.

Бывшая частная резиденция Януковича "Межигорье" вскоре станет парком-памятником. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде в начале января.