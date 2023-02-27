НАБУ завершило расследование завладения Януковичем резиденцией "Сухолучье"

Национальное антикоррупционное бюро 24 февраля завершило расследование против беглого экс-президента Виктора Януковича и еще трех человек по подозрению в завладении земельным участком площадью 17,5 в Киевской области.

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Как сообщают в бюро, им инкриминируют часть 5 статьи 27, часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой; а также пособничество в этом).

По данным следствия, в 2007 году экс-президент (на момент совершения преступления – премьер-министр) завладел государственным имуществом – земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолучского сельского совета Вышгородского района Киевской области.

С этой целью он инициировал принятие ряда управленческих решений, согласно которым земли незаконно передали от Кабинета министров в управление Киевской областной государственной администрации.

Впоследствии подозреваемые подыскали лиц, обратившихся в Киевскую ОГА с заявлениями о выделении им земельных участков площадью до 1 га. В дальнейшем эти лица, оказавшиеся родственниками или близкими подозреваемых, обратились в ОГА с просьбой изменить целевое назначение земли, чтобы затем передать эти участки компании, аффилированной с Януковичем.

По данным экспертизы, ориентировочная стоимость земельных участков составляет более 22 миллионов гривен. В течение 2009-2011 годов на этой земле построили гостинично-ресторанный комплекс, который использовался экс-президентом для личных нужд.

Расследование указанных фактов НАБУ ведется с 2019 года. С момента побега экс-президента в Россию в 2014 году и до ноября 2019 года дело расследовал Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры, который и сообщил фигурантам о подозрении в 2015-2016 годах.

Расследование в отношении других лиц, находящихся в Украине, ГПУ завершило и направило в Шевченковский райсуд Киева, где идет рассмотрение дела.

В свою очередь, детективы НАБУ в рамках расследования инициировали передачу гостинично-ресторанного комплекса в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

По материалам следствия бюро Министерство юстиции подало административный иск о взыскании в доход государства активов Януковича, в том числе гостинично-ресторанного комплекса, построенного на упомянутом земельном участке, а Высший антикоррупционный суд этот иск удовлетворил.