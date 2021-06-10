АРМА передала резиденцию Януковича компании депутата Киевсовета

Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) 9 июня подписало с компанией "7 дней", ставшей победителем публичного конкурса по отбору управляющего, договор управления имуществом гостинично-ресторанного комплекса "Сухолучье".

Соответственно, как отмечается в сообщении агентства, управляющий теперь сможет начать коммерческое использование данного актива путем внедрения предложенной им программы управления.

По словам исполняющего обязанности главы АРМА Виталия Сигидина, согласно этой программе, ожидаемый ежемесячный доход компании от использования активом составляет 1,16 млн грн, прогнозируемый доход государственного бюджета — более 200 тысяч грн. Кроме того, компания планирует тратить на сохранение и улучшение комплекса почти 800 тысяч грн в месяц.

"В планах будущего управляющего — создание на территории комплекса гостевых зон для отдыха и семейных развлечений, сооружение сезонного бассейна, обустройство гостиничных номеров, организация двух заведений. Если планы удастся реализовать, это будет очередной пример того, как знаковые коррупционные активы становятся на службу общественным интересам", — заявил он.

АРМА объявило о начале конкурсного отбора управляющего для "Сухолучья" в январе нынешнего года. В феврале был выбран победитель, которым стало ООО "7 дней" — владелец национальной сети гостинично-ресторанных комплексов, работающих, в частности, в Каменце-Подольском, Запорожье и Трускавце. После этого была проведена оценка стоимости актива.

Отметим, что бенефициаром ООО "7 дней" является депутат Киевского городского совета от "Европейской солидарности" Игорь Баленко, также возглавляющий наблюдательный совет ЧАО "Фуршет" с сетью продуктовых супермаркетов, которая ныне обанкротилась и которую собиралась покупать Fozzy Group. Учредителем "7 дней" является кипрская компания "Сонамента Лимитед".

Отметим, что в своей декларации за 2019 год Баленко указывал, что ему принадлежит дача и земельный участок в Сухолучье, а на его жену Инессу записан еще ряд земучастков в этом селе под Киевом. Напомним также, что в предыдущем созыве Киевсовета Баленко называли одним из двух самых богатых депутатов.

Охотничья резиденция "Сухолучье", расположенная на территории Днепровско-Тетеревского лесного хозяйства, известна тем, что использовалась бывшим президентом Виктором Януковичем.