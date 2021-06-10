Бизнес 30 минут назад

АРМА передала резиденцию Януковича компании депутата Киевсовета

Планируется, что компания Баленко будет зарабатывать на гостинице 1,16 млн грн в месяц и платить 200 тысяч грн налогов

Фото: Facebook-страница "Сухолуччя. Резиденція" Фото: Facebook-страница "Сухолуччя. Резиденція"
Фото: Facebook-страница "Сухолуччя. Резиденція"

Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) 9 июня подписало с компанией "7 дней", ставшей победителем публичного конкурса по отбору управляющего, договор управления имуществом гостинично-ресторанного комплекса "Сухолучье".

Соответственно, как отмечается в сообщении агентства, управляющий теперь сможет начать коммерческое использование данного актива путем внедрения предложенной им программы управления.

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По словам исполняющего обязанности главы АРМА Виталия Сигидина, согласно этой программе, ожидаемый ежемесячный доход компании от использования активом составляет 1,16 млн грн, прогнозируемый доход государственного бюджета — более 200 тысяч грн. Кроме того, компания планирует тратить на сохранение и улучшение комплекса почти 800 тысяч грн в месяц.

"В планах будущего управляющего — создание на территории комплекса гостевых зон для отдыха и семейных развлечений, сооружение сезонного бассейна, обустройство гостиничных номеров, организация двух заведений. Если планы удастся реализовать, это будет очередной пример того, как знаковые коррупционные активы становятся на службу общественным интересам", — заявил он.

АРМА объявило о начале конкурсного отбора управляющего для "Сухолучья" в январе нынешнего года. В феврале был выбран победитель, которым стало ООО "7 дней" — владелец национальной сети гостинично-ресторанных комплексов, работающих, в частности, в Каменце-Подольском, Запорожье и Трускавце. После этого была проведена оценка стоимости актива.

Отметим, что бенефициаром ООО "7 дней" является депутат Киевского городского совета от "Европейской солидарности" Игорь Баленко, также возглавляющий наблюдательный совет ЧАО "Фуршет" с сетью продуктовых супермаркетов, которая ныне обанкротилась и которую собиралась покупать Fozzy Group. Учредителем "7 дней" является кипрская компания "Сонамента Лимитед".

Отметим, что в своей декларации за 2019 год Баленко указывал, что ему принадлежит дача и земельный участок в Сухолучье, а на его жену Инессу записан еще ряд земучастков в этом селе под Киевом. Напомним также, что в предыдущем созыве Киевсовета Баленко называли одним из двух самых богатых депутатов.

Охотничья резиденция "Сухолучье", расположенная на территории Днепровско-Тетеревского лесного хозяйства, известна тем, что использовалась бывшим президентом Виктором Януковичем.

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