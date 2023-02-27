НАБУ завершило розслідування заволодіння Януковичем резиденцією "Сухолуччя"

Національне антикорупційне бюро 24 лютого завершило розслідування проти експрезидента-втікача Віктора Януковича і ще трьох осіб за підозрою в заволодінні земельною ділянкою площею 17,5 в Київській області.

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Як повідомляють в бюро, їм інкримінують частину 5 статті 27, частину 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою; а також пособництво у цьому).

За даними слідства, у 2007 році експрезидент (на момент вчинення злочину – прем’єр-міністр) заволодів державним майном – земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області.

Для цього він ініціював ухвалення низки управлінських рішень, згідно із якими землі незаконно передали від Кабінету міністрів до управління Київської обласної державної адміністрації.

Згодом підозрювані підшукали осіб, які звернулись до Київської ОДА з заявами про виділення їм земельних ділянок площею до 1 га. Надалі ці особи, які виявились родичами або близькими особами підозрюваних, звернулись до ОДА з проханням змінити цільове призначення землі, аби потім передати ці ділянки товариству, афілійованому з Януковичем.

За даними експертизи, орієнтовна вартість земельних ділянок становить понад 22 мільйона гривень. Впродовж 2009-2011 років на цій землі збудували готельно-ресторанний комплекс, який використовувався експрезидентом для особистих потреб.

Розслідування зазначених фактів НАБУ веде з 2019 року. З моменту втечі експрезидента до Росії в 2014 році і до листопада 2019 року справу розслідував Департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури, який і повідомив особам про підозру у 2015-2016 роках.

Розслідування стосовно інших осіб, які перебувають в Україні, ГПУ завершило і скерувало до Шевченківського райсуду Києва, де наразі триває розгляд.

В свою чергу, детективи НАБУ в межах розслідування ініціювали передачу готельно-ресторанного комплексу в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За матеріалами слідства бюро Міністерство юстиції подало адміністративний позов про стягнення в дохід держави активів Януковича, зокрема й готельно-ресторанного комплексу, побудованого на згаданій земельній ділянці, а Вищий антикорупційний суд цей позов задовольнив.