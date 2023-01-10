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"Межигір'я" стане парком-пам'яткою: в Раді зареєстрували законопроєкт
Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8341 "Деякі питання створення об’єктів природно-заповідного фонду України". Документ передбачає, що колишня приватна резиденція президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я" стане парком-пам'яткою.
На сайті парламенту станом на 10 січня відсутній текст законопроєкту, проте у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук розкрив деякі йог деталі.с
"Створення на території Вишгородського району Київської області парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я" загальною площею 138,5937 га за рахунок земель державної власності, що надаються йому в постійне користування", — цитує він законопроєкт.
Крім того, уряд пропонує Раді законопроєктом №8341 забезпечити створення спеціальної адміністрації парку-памʼятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів зверталося до уряду з клопотанням про створення парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення на території урядової резиденції "Межигір'я". Кабмін погодив документ ще в червні 2022 року.
Крім того, в липні уряд погодив оголошення "Межигір'я" державним парком-пам'яткою. Такий статус присвоюється найбільш визначним та цінним зразкам паркового будівництва з метою їх охорони, а також використання в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях. Зараз такий статус мають, зокрема, парки "Феофанія" та Маріїнський парк у Києві, Стрийський парк у Львові тощо.