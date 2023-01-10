"Межигір'я" стане парком-пам'яткою: в Раді зареєстрували законопроєкт

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8341 "Деякі питання створення об’єктів природно-заповідного фонду України". Документ передбачає, що колишня приватна резиденція президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я" стане парком-пам'яткою.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

На сайті парламенту станом на 10 січня відсутній текст законопроєкту, проте у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук розкрив деякі йог деталі.с

"Створення на території Вишгородського району Київської області парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я" загальною площею 138,5937 га за рахунок земель державної власності, що надаються йому в постійне користування", — цитує він законопроєкт.

Крім того, уряд пропонує Раді законопроєктом №8341 забезпечити створення спеціальної адміністрації парку-памʼятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Нагадаємо, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів зверталося до уряду з клопотанням про створення парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення на території урядової резиденції "Межигір'я". Кабмін погодив документ ще в червні 2022 року.

Крім того, в липні уряд погодив оголошення "Межигір'я" державним парком-пам'яткою. Такий статус присвоюється найбільш визначним та цінним зразкам паркового будівництва з метою їх охорони, а також використання в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях. Зараз такий статус мають, зокрема, парки "Феофанія" та Маріїнський парк у Києві, Стрийський парк у Львові тощо.