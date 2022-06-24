Уряд хоче зробити "Межигір'я" державним парком-пам'яткою

Кабінет міністрів погодив клопотання Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів про створення парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення на території урядової резиденції "Межигір'я". Відповідне розпорядження було прийнято на засіданні уряду 24 червня, повідомляє Міндовкілля.

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Як вказують у відомстві, мальовниче урочище біля Дніпра слугує державною резиденцією з 1935 року, і на його території відмічається дуже багате ландшафтне різноманіття.

"Роками місця, де побували різні державні діячі, були недоступні українцям. Після Революції гідності "Межигір'я" стало одним з популярних туристичних місць", - нагадують у міністерстві.

Як заявив міністр Руслан Стрілець, він сподівається, що вже найближчим часом улюблене місце українських та іноземних туристів на Київщині стане природоохоронною територією - як, наприклад, парк "Феофанія", Маріїнський парк чи Голосіївський ліс.

Але щоб урядова резиденція "Межигір'я" офіційно набула статусу парку-пам'ятки державного значення, Міндовкілля має завершити усі юридичні процедури та підготувати відповідний проєкт указу президента.

Нагадаємо також, що в січні президент Володимир Зеленський розпорядився створити в України три нових національних парка - "Пуща Радзівіла", "Куяльницький" та "Холодний Яр".